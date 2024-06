Calendario semifinali United Rugby Championship: programma, orari, tv e streaming

Per la semifinali della United Rugby Championship 2023-2024 di rugby, oggi, sabato 15 giugno, alle ore 16.00 italiane. si affronteranno Bulls e Leinster, mentre alle ore 19.00 italiane andrà in scena la sfida che opporrà Munster e Glasgow.

Per le semifinali della United Rugby Championship 2023-2024 la diretta tv di entrambi i match sarà disponibile in abbonamento su Sky Sport Arena, mentre la diretta streaming in abbonamento sarà fruibile su Sky Go e Now.

CALENDARIO SEMIFINALI URC

Sabato 15 giugno



Ore 16.00: Bulls-Leinster – Sky Sport Arena

Ore 19.00: Munster-Glasgow – Sky Sport Arena

