Calendario Roland Garros 2024 oggi: ordine di gioco 1° giugno, orari, tv, streaming

Oggi, sabato 1° giugno, nella settima giornata di incontri del Roland Garros 2024 di tennis si completeranno il terzo turno dei tornei di singolare, maschile e femminile, ed il primo turno dei tabelloni di doppio, maschile, femminile e misto.

Nei tornei di singolare scenderanno in campo Lorenzo Musetti e Jasmine Paolini, mentre nel torneo di doppio femminile giocherà la coppia tutta italiana composta da Elisabetta Cocciaretto e Martina Trevisan. In campo con una compagni straniera nel doppio misto anche Andrea Vavassori.

La diretta tv della giornata sarà affidata a Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su eurosport.it, discovery+, Sky Go, Now e DAZN, infine per quanto riguarda la diretta live testuale, questa sarà garantita da OA Sport per gli incontri di singolare degli italiani.

CALENDARIO ROLAND GARROS 2024

Sabato 1° giugno

Court Philippe Chatrier

Dalle ore 12.00

E. Mertens (25)-E. Rybakina (4)

P. Badosa-A. Sabalenka (2)

A. Zverev (4)-(26) T. Griekspoor

Non prima delle 20.15

N. Djokovic (1)-(30) L. Musetti

Court Suzanne Lenglen

Dalle 11.00

V. Gracheva-I. Begu

Non prima delle 12.30

B. Shelton (15)-(21) F. Auger-Aliassime (riprende dal 4-5*)

A seguire

T. Machac-(5) D. Medvedev

M. Keys (14)-E. Navarro (22)

Non prima delle 17.00

T. Etcheverry (28)-(7) C. Ruud

Court Simonne Mathieu

Dalle 11.00

Q. Zheng (7)-E. Avanesyan

Non prima delle 13.00

H. Hurkacz (8)-D. Shapovalov (riprende dal 6-3 7-6 (0) 2-1 40-40*)

A seguire

B. Andreescu-J. Paolini (12)

J. Kovalik (LL)-(13) H. Rune

T. Fritz (12)-T. Kokkinakis

Court 14

Dalle 11.00

A. de Minaur (11)-J. Struff

Non prima delle 13.00

Z. Bergs (Q)-(10) G. Dimitrov (riprende dal 3-6 1-2*)

A seguire

E. Svitolina (15)-A. Bogdan

F. Cerundolo (23)-(14) T. Paul

E. Cocciaretto/M. Trevisan-A. Bogdan/J. Cristian

Court 7

Dalle 11.00

D. Added/T. Arribage (WC)-(Alt) N. Balaji/M. Reyes-Varela

Non prima delle 12.00

P. Tsitsipas/S. Tsitsipas-D. Molchanov/J. Smith

A seguire

M. Andreeva-P. Stearns

E. Shibahara/N. Lammons-(WC) P. Badosa/S. Tsitsipas

Court 6

Dalle 11.00

W. Koolhof/N. Mektic (7)-M. Purcell/J. Thompson

C. Gauff/K. Siniakova (5)-A. Danilina/Y. Xu

J. Murray/M. Venus (13)-(WC) G. Barrere/L. Pouille

U. Eikeri/M. Gonzalez-A. Sutjiadi/J. Withrow

Court 8

Dalle 11.00

A. Muhammad/A. Sutjiadi (15)-A. Kalinina/D. Yastremska

G. Escobar/A. Nedovyesov-(3) R. Ram/J. Salisbury

J. Peers/R. Safiullin-(10) S. Gille/J. Vliegen

F. Ferro/P.-H. Herbert (WC)-H. Watson/J. Salisbury

B. Krejcikova/J. Vliegen-D. Veki/I. Dodig

Court 9

Dalle 11.00

H. Baptiste/A. Parks-(10) E. Shibahara/X. Wang

M. Carle/D. Parry-(7) M. Bouzkova/S. Sorribes Tormo

O. Luz/M. Zormann (WC)-(2) R. Bopanna/M. Ebden

A. Mies/N. Skupski (12)-T. Machac/Z. Zhang

V. Kudermetova/R. Bopanna-L. Samsonova/A. Vavassori

Court 10

Dalle 12.00

H. Heliovaara/H. Patten-L. Johnson/S. Mansouri

A. Blinkova/A. Rus-(13) U. Eikeri/I. Neel

Court 11

Dalle 12.00

M. Frech/V. Tomova-(14) S. Kenin/B. Mattek-Sands

Non prima delle 13.00

T. Mihalikova/L. Noskova-(4) B. Krejcikova/L. Siegemund

A seguire

X. Wang7Y. Yuan-(2) N. Melichar-Martinez/E. Perez

Court 12

Dalle 11.00

M. Granollers/H. Zeballos (1)-A. Erler/L. Miedler

L. Fernandez/E. Routliffe (9)-H. Guo/X. Jiang

M. Arevalo/M. Pavic (9)-M. Daniell/M. McDonald

A. Cornet/N. Mahut (WC)-(2) L. Siegemund/E. Roger-Vasselin

L. Kichenok/M. Pavic-C. Bucsa/A. Molteni

Court 13

Dalle 11.00

M. Kostyuk/E. Ruse-(WC) C. Burel/C. Paquet

M. Kato/N. Kichenok (16)-M. Lumsden/Y. Wang

C. Eubanks/E. King-(15) H. Nys/J. Zielinski

A. Potapova/Y. Sizikova-(Alt) T. Korpatsch/L. Marozava

E. Lechemia/A. Olivetti (WC)-M. Kato/T. Puetz

PROGRAMMA ROLAND GARROS 2024: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD

Diretta streaming: eurosport.it, discovery+, Sky Go, Now, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport per gli incontri di singolare degli italiani