Calendario Europei tuffi 2024: programma, orari, tv, streaming

Dal 17 al 23 giugno gli Europei 2024 di tuffi terranno banco. Una rassegna continentale con tempistiche molto particolare, in un’annata in cui gli eventi a stretto giro non sono mancati. Vengono in mente i Mondiali disputati nell’insolito slot temporale di febbraio a Doha (Qatar). Sarà Belgrado (Serbia) a ospitare questa competizione.

Per questa ragione la squadra tricolore che si presenterà al via di questa manifestazione sarà fatta da atleti molto giovani, che vogliono fare esperienza o mettersi in evidenza. Un gruppo guidato da Matteo Santoro, che vorrà dare dei segnali in vista di quel che sarà. Le scelte del direttore tecnico, Oscar Bertone, sono andate in questa direzione al fine di preservare gli atleti qualificati per le Olimpiadi di Parigi, che inizieranno tra poco più di un mese.

Gli Europei di tuffi, di scena a Belgrado (Serbia) dal 10 al 14 giugno, saranno trasmessi in diretta televisiva da RaiSport HD; in streaming su RaiPlay. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento.

CALENDARIO EUROPEI TUFFI 2024

Lunedì 17 giugno

15.30 Team Event

Martedì 18 giugno

10.00 Trampolino 1m donne preliminari

15.30 Sincro mixed piattaforma Finale/trampolino 1m donne Finale

Mercoledì 19 giugno

10.00 Piattaforma femminile preliminari

15.30 Sincro mixed trampolino tre metri Finale/piattaforma femminile Finale

Giovedì 20 giugno

10.00 Trampolino 1m uomini preliminari

15.30 Sincro femminile trampolino 3m/trampolino 1m uomini Finale

Venerdì 21 giugno

10.00 Trampolino 3m donne preliminari

15.30 Sincro piattaforma maschile Finale/trampolino 3m donne Finale

Sabato 22 giugno

10.00 Trampolino 3m uomini preliminari

15.30 Sincro piattaforma femminile Finale/trampolino 3m uomini Finale

Domenica 23 giugno

10.00 Piattaforma maschile preliminari

15.30 Sincro trampolino 3m Finale/piattaforma maschile Finale

PROGRAMMA EUROPEI TUFFI 2024: COME VEDERLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD

Diretta streaming: RaiPlay

Diretta testuale: OA Sport