Calendario Europei tuffi 2024: programma, orari, streaming, tv

Da lunedì 17 a domenica 23 giugno, a Belgrado, in Serbia, si terranno gli Europei 2024 di tuffi: l’Italia sarà presente con atleti molto giovani, tra i quali spicca il nome di Matteo Santoro, mentre saranno assenti gli atleti qualificati per le Olimpiadi di Parigi 2024.

La diretta tv degli Europei 2024 di tuffi sarà affidata a Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play, con tutte le gare su Eurovision Sport, infine per quanto riguarda la diretta live testuale di tutte le gare in programma, questa sarà garantita da OA Sport.

Lunedì 17 giugno

15.30 Team Event

Martedì 18 giugno

10.00 Trampolino 1m donne preliminari

15.30 Sincro mixed piattaforma Finale/trampolino 1m donne Finale

Mercoledì 19 giugno

10.00 Piattaforma femminile preliminari

15.30 Sincro mixed trampolino tre metri Finale/piattaforma femminile Finale

Giovedì 20 giugno

10.00 Trampolino 1m uomini preliminari

15.30 Sincro femminile trampolino 3m/trampolino 1m uomini Finale

Venerdì 21 giugno

10.00 Trampolino 3m donne preliminari

15.30 Sincro piattaforma maschile Finale/trampolino 3m donne Finale

Sabato 22 giugno

10.00 Trampolino 3m uomini preliminari

15.30 Sincro piattaforma femminile Finale/trampolino 3m uomini Finale

Domenica 23 giugno

10.00 Piattaforma maschile preliminari

15.30 Sincro trampolino 3m Finale/piattaforma maschile Finale

PROGRAMMA EUROPEI TUFFI 2024: COME VEDERLI IN TV E IN STREAMING