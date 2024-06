Calendario Europei scherma 2024: programma, orari giornalieri, tv, streaming

Sta per arrivare l’appuntamento con gli Europei di scherma 2024: l’ultima grande manifestazione internazionale prima dei Giochi Olimpici di Parigi 2024 si disputerà in Svizzera, a Basilea, da 18 al 23 giugno. Nel complesso saranno 25 gli azzurri in gara.

Per il fioretto tra le donne saranno al via nella gara individuale Arianna Errigo, Martina Favaretto ed Alice Volpi, oltre allo slot aggiuntivo per la campionessa europea in carica Martina Batini, la quale sarà sostituita da Francesca Palumbo nella prova a squadre, mentre tra gli uomini saranno in gara Guillaume Bianchi, Filippo Macchi e Tommaso Marini, con Alessio Foconi pronto a prendere parte alla gara a squadre.

Nella spada il settore femminile sarà rappresentato da Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi ed Alberta Santuccio, con Mara Navarria per la gara a squadra squadre, mentre nel comparto maschile sono stati scelti Davide Di Veroli, Andrea Santarelli e Federico Vismara, con Gabriele Cimini riserva per il quartetto.

Nella sciabola tra le donne saranno presenti Michela Battiston, Martina Criscio e Chiara Mormile, con Irene Vecchi per la prova a squadre, infine tra gli uomini sono stati convocati Luca Curatoli, Luigi Samele e Pietro Torre, con Michele Gallo pronto a subentrare nel quartetto.

CALENDARIO EUROPEI SCHERMA BASILEA 2024

Martedì 18 giugno

08.00 Spada femminile individuale

10.00 Fioretto maschile individuale

18.30 Fasi finali

Mercoledì 19 giugno

08.00 Fioretto femminile individuale

12.00 Sciabola maschile individuale

18.00 Fasi finali

Giovedì 20 giugno

08.00 Spada maschile individuale

12.00 Sciabola femminile individuale

18.00 Fasi finali

Venerdì 21 giugno

08.00 Spada femminile a squadre

10.00 Fioretto maschile a squadre

16.30 Fasi finali

Sabato 22 giugno

08.00 Spada maschile a squadre

12.00 Sciabola femminile a squadre

16.00 Fasi finali

Domenica 23 giugno

08.00 Fioretto femminile a squadre

12.00 Sciabola maschile a squadre

15.15 Fasi finali

PROGRAMMA EUROPEI SCHERMA BASILEA 2024: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: da definire.

Diretta streaming: da definire.

Diretta Live testuale: OA Sport.