Scherma, tutte le nazioni qualificate alle Olimpiadi di Parigi 2024 nelle gare a squadre: l’Italia fa bottino pieno!

L’Italia ha qualificato il contingente massimo nella scherma ai prossimi Giochi Olimpici di Parigi 2024: in ciascuna delle sei specialità gli azzurri saranno in gara con tre atleti nelle prove individuali e con un quartetto, composto dagli stessi tre individualisti più una riserva, nelle gare a squadre. L’ufficialità, in realtà, arriverà tra sette giorni, ma nella Settimana Santa non sono previste competizioni, e dunque tutte le graduatorie sono virtualmente chiuse: la qualificazione a squadre (144 posti per 48 team) per tutte le specialità, infatti, avviene in base al ranking ufficiale della FIE per squadre senior al 1° aprile 2024.

Tale graduatoria è stabilita in base al numero di punti accumulati dal 3 aprile 2023 al 1° aprile 2024 nelle competizioni di Coppa del Mondo a squadre senior (i migliori 4 risultati su 5 tappe), ai Campionati Mondiali a squadre senior e ai Campionati Continentali a squadre senior. Il ranking è determinato sommando i punti ottenuti in questi eventi e staccano il pass un totale di 48 squadre. Di conseguenza 144 atleti si qualificano per le gare individuali (3 per Paese). I 4 Paesi con il punteggio più alto per ogni arma e genere si qualificano per i Giochi, indipendentemente dalla loro zona di provenienza. Si qualifica per Parigi 2024 anche la squadra meglio piazzata per ogni arma e genere di ciascuna delle 4 zone (Africa, America, Asia-Oceania, Europa) classificata tra il 5° e il 16° posto.

A conti fatti, solo Italia e Francia avranno il contingente massimo a Parigi 2024, mentre gli USA non sono riusciti a qualificarsi con la squadra nella spada maschile, fermandosi a quota 5 team. Dall’altra parte, l’assalto allo slot europeo, poi andato all’Italia, fallito nella sciabola maschile da parte della Germania, fa sì che i teutonici non avranno alcuna squadra qualificata ai Giochi. Nella spada femminile, invece, non si qualifica l’Estonia, vincitrice dell’oro a Tokyo 2020. L’Italia chiude al primo posto nel fioretto femminile e nella spada femminile, ed al secondo nella spada maschile e nel fioretto maschile, mentre arpiona lo slot come miglior europea nella sciabola maschie, con gli azzurri quinti, e nella sciabola femminile, con le azzurre seste alle spalle degli USA.

RANKING MONDIALI SCHERMA

Per ogni specialità sono indicate in grassetto le Nazioni qualificate alle Olimpiadi.