Calendario Europei nuoto di fondo 2024: programma, orari, tv, streaming

Dal 12 al 15 giugno gli Europei 2024 di nuoto di fondo terranno banco. Una rassegna continentale con tempistiche molto particolare, in un’annata in cui gli eventi a stretto giro non sono mancati. Vengono in mente i Mondiali disputati nell’insolito slot temporale di febbraio a Doha (Qatar). Sarà Belgrado (Serbia) a ospitare questa competizione.

In casa Italia sarà Gregorio Paltrinieri a guidare le fila della squadra tricolore. Greg sfrutterà l’evento nelle acque libere serbe come tappa di passaggio in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024. Il carpigiano sarà al via solo delle gare di fondo e non disputerà le prove in piscina, proprio per salvaguarsi in vista dei Giochi.

Squadra tricolore che potrà contare anche su Domenico Acerenza, Dario Verani, Mario Sanzullo, Marcello Guidi, Vincenzo Caso, Matteo Furlan, Andrea Filadelli, Ginevra Taddeucci, Barbara Pozzobon, Giulia Gabbrielleschi, Rachele Bruni e Veronica Santoni.

Gli Europei di nuoto di fondo, di scena a Belgrado (Serbia) dal 12 al 15 giugno, saranno trasmessi in diretta televisiva da RaiSport HD; in streaming su RaiPlay. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento.

CALENDARIO EUROPEI NUOTO DI FONDO 2024

Mercoledì 12 giugno

09.00 10 km femminile

12.00 10 km maschile

Giovedì 13 giugno

09.00 5 km maschile

12.00 5 km femminile

Venerdì 14 giugno

09.00 25 km maschile/femminile

Sabato 15 giugno

09.00 Staffetta mista 4×1500

PROGRAMMA EUROPEI NUOTO DI FONDO 2024: COME VEDERLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD

Diretta streaming: RaiPlay

Diretta testuale: OA Sport