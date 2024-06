Calendario Campionati Italiani ciclismo 2024: programma, orari, tv, streaming

Tra il 19 giugno ed il 7 luglio si assegneranno i titoli italiani di ciclismo su strada, a cronometro e nelle prove in linea: le gare valide per il Campionato Italiano professionisti si terranno a Grosseto giovedì 20 giugno per quanto concerne la prova a cronometro e domenica 23 giugno, in concomitanza con la gara “Per Sempre Alfredo”, da Firenze a Sesto Fiorentino, per quel che riguarda la prova in linea.

Al momento la diretta tv dei Campionati Italiani 2024 di ciclismo non sarà prevista, mentre giovedì 20 giugno alle ore 17.05 ci sarà una sintesi su Rai Sport HD ed in streaming su Rai Play, infine per quanto riguarda la diretta live testuale gare dei professionisti in programma, questa sarà garantita da OA Sport.

CALENDARIO CAMPIONATI ITALIANI CICLISMO 2024

Mercoledì 19 e giovedì 20 giugno

CRONOMETRO INDIVIDUALE CAT. ALLIEVI M/F, JUNIOR M/F, UNDER 23 M/F, DONNE ELITE – Grosseto

Giovedì 20 giugno

CRONOMETRO INDIVIDUALE Campionato Italiano professionisti – Grosseto

Sabato 22 giugno

STRADA DONNE ELITE/U23 – Firenze-Scarperia

Domenica 23 giugno

STRADA UNDER 23 – Trissino (Vicenza)

STRADA Campionato Italiano professionisti “Per Sempre Alfredo” – Firenze-Sesto Fiorentino

Sabato 29 giugno

STRADA DONNE JUNIOR – Casella (Genova)

Domenica 30 giugno

STRADA JUNIOR – Casella (Genova)

Sabato 6 luglio

STRADA DONNE ESORDIENTI E DONNE ALLIEVE – Lucca

Domenica 7 luglio

STRADA ESORDIENTI ED ALLIEVI – Altopascio (Lucca)

PROGRAMMA CAMPIONATI ITALIANI CICLISMO 2024: COME VEDERLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: giovedì 20 giugno ore 17.05 sintesi su Rai Sport HD.

Diretta streaming: giovedì 20 giugno ore 17.05 sintesi su Rai Play.

Diretta testuale: OA Sport.