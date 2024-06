Calcio, Matteo Darmian: “Possiamo battere la Croazia e proseguire in questi Europei”

Guardarsi negli occhi e trovare energie per reagire. Lo spirito deve essere questo nel clan Italia, dopo la sconfitta e la brutta prestazione contro la Spagna di due giorni fa. Nel secondo incontro del Gruppo B della fase finale degli Europei di calcio, gli azzurri sono stati sconfitti dalle Furie Rosse con lo score di 1-0 e senza una grande prestazione di Gianluigi Donnarumma il passivo sarebbe stato molto più pesante.

Si dovrà fare quadrato, quindi, e comprende cosa si è sbagliato e soprattutto cosa fare in campo per non ripetere gli stessi errori. A parlarne in conferenza stampa è stato il terzino dell’Inter, Matteo Darmian: “Sicuramente in questi giorni analizzeremo quanto fatto con la Spagna per cercare di non commettere gli errori fatti. Per quanto riguarda la preparazione stiamo bene e ci prepareremo per questa partita nel migliore dei modi per portare a casa un risultato importante“, le parole di Darmian.

Domani a Lipsia ci sarà la sfida contro la Croazia che deciderà il percorso dei nostri portacolori: “Cercheremo di fare la nostra partita e di mettere in campo le nostre qualità al di là dell’avversario, molto forte e con grande esperienza oltre a Brozovic. Sono sicuro che potremo metterli in difficoltà“, ha dichiarato l’azzurro.

“Con la Spagna volevamo fare meglio, ma avevamo di fronte una squadra molto forte che ci ha messo in difficoltà. Sono convinto che le sconfitte a volte aiutano a crescere, sono convinto che possiamo vincere. Dobbiamo essere più equilibrati e trasformare la rabbia per la sconfitta con la Spagna in energia positiva“, ha concluso Darmian.