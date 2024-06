Calcio, l’Italia supera la Bosnia nell’ultima amichevole prima degli Europei. Frattesi decisivo

Al “Castellani” di Empoli è andata in scena l’ultima amichevole dell’Italia prima degli Europei 2024 di calcio: gli azzurri del CT Luciano Spalletti hanno sconfitto per 1-0 la Bosnia Erzegovina grazie alla rete di Davide Frattesi al 39′.

Nel primo tempo all’8′ grande occasione per la Bosnia: Calafiori sbaglia un passaggio e serve Hajradinovic, il quale dall’interno dell’area chiama al grande intervento Donnarumma. Al quarto d’ora Scamacca serve Frattesi, il quale prova dribblare anche l’estremo difensore avversario e perde la sfera. Al 25′ lo stesso Frattesi sfiora la rete su incornata da azione d’angolo, ma il gol arriva al 39′: Chiesa serve a centro area Frattesi, il quale colpisce al volo e batte Piric, mandando gli azzurri in vantaggio al riposo per 1-0.

Nella ripresa il gioco latita e l’unica vera emozione è quella che regala al 73′ Gianluca Scamacca, il quale riceve un cross e dall’interno dell’area di rigore calcia di prima intenzione, ma Piric questa volta è attento ed in tuffo para. La consueta girandola di cambi non sortisce effetti, la Bosnia Erzegovina non è mai realmente pericolosa e l’Italia controlla senza patemi la gara, vincendo per 1-0.

TABELLINO

Italia-Bosnia Erzegovina 1-0

Marcatore: 39′ Frattesi

Italia (3-4-2-1): Donnarumma; Darmian, Buongiorno, Calafiori; Bellanova (21′ st Dimarco), Jorginho (20′ st Pellegrini), Fagioli (20′ st Cristante), Cambiaso; Frattesi (31′ st Folorunsho), Chiesa (32′ st Raspadori); Scamacca (39′ st Retegui). A disp.: Vicario, Meret, Di Lorenzo, Gatti, Bastoni, Mancini, Zaccagni, El Shaarawy. All.: Spalletti.

Bosnia Erzegovina (3-5-2): Piric; Ahmedhodzic, Katic (44′ st Muharemovic), Bikakcic; Gazibegovic, Hajradinovic (22′ st Burnic), Tahirovic, Saric (22′ st Huseinbasic), Mujakic (36′ st Hadzikadunic); Gigovic (44′ st Sosic), Demirovic. A disp.: Hadzikic, Tabakovic. All.: Barbarez.