Calcio, l’Italia non decolla al cospetto dell’Aeroplanino: è 0-0 contro la Turchia di Montella

Si chiude a reti inviolate la penultima amichevole dell’Italia prima degli Europei 2024 di calcio: questa sera allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna gli azzurri di Luciano Spalletti non vanno oltre lo 0-0 contro la Turchia di Vincenzo Montella.

Nel primo tempo l’Italia parte meglio, con Dimarco che al 7′ serve Retegui, la cui conclusione, però, non è nello specchio. Al 19′ la punizione di Pellegrini finisce sul fondo, poi c’è un sussulto della Turchia al 25′ con Yilmaz, che non inquadra la porta da buona posizione sugli sviluppi di un corner. Nel recupero prima si rende pericoloso Yilmaz, poi su azione d’angolo Cristante coglie il palo con un bel colpo di testa sul quale l’estremo difensore anatolico nulla avrebbe potuto.

Nella ripresa prova a pungere l’Italia con Retegui, che tra il 52′ ed il 59′ prova a rendersi pericoloso, prima con una girata e poi con una sforbiciata, senza troppa fortuna. Girandola di cambi da entrambe le parti, che però non sortisce effetti. Da annotare l’ingresso in campo nel finale di Calafiori, poi in pieno recupero ci prova ancora l’Italia, con Cambiaso che serve Raspadori, ma la conclusione dell’azzurro si spegne tranquillamente tra le braccia di Bayndir. Finisce 0-0.