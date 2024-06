Calcio, Georgia fa la storia e approda agli ottavi degli Europei 2024. Cechia eliminata

Signore e signori, calato il sipario su questa fase a gironi degli Europei 2024 di calcio. In serata, alle ore 21.00, la parola fine è stata scritta dai match del Gruppo F, tali da definire la situazione in vista degli ottavi di finale che inizieranno sabato 29 giugno. Ebbene, si è chiuso questo ciclo di incontri con la sorpresa di questa rassegna continentale.

Il riferimento è alla Georgia, capace di battere il Portogallo per 2-0 e di conquistare la qualificazione al prossimo turno, rientrando nel novero delle migliori terze. A sbloccare la situazione ci ha pensato il calciatore del Napoli, Khvicha Kvaratskhelia, che al 2′ ha dato subito una sterza al match.

Al 57′ il raddoppio dei georgiani è stato firmato da Georges Mikautadze al 57′. Strepitosa la partita dell’estremo difensore della Georgia Giorgi Mamardashvili e quindi grande festa tra le fila georgiane. Nel prossimo round ci sarà l’ostacolo molto difficile della Spagna da affrontare.

Nell’altro incontro la Cechia è stata sconfitta dalla Turchia per 2-1 ed è arrivata così la sua eliminazione. Un match in salita per i cechi, vista l’espulsione dopo 20′ di Antonin Barak (doppia ammonizione). Turchi che hanno capitalizzato la superiorità numerica al 51′ con il centrocampista dell’Inter, Hakan Calhanoglu, ma non così attenti in difesa per il gol firmato da Tomas Soucek al 66′. Al 4′ di recupero la compagine turca si è imposta con la marcatura di Cenk Tosun. Cechia che ha concluso in nove per il cartellino rosso di Tomas Chory. Con questi risultati i portoghesi affronteranno la Slovenia negli ottavi, mentre i turchi gli austriaci.