Calcio, frattura al naso per Kylian Mbappé agli Europei 2024: Francia priva del suo asso?

La Francia ha fatto il proprio esordio ieri contro l’Austria nella fase a gironi degli Europei 2024 di calcio in Germania. Un’autorete di Maximilian Woeber al 38′ ha deciso la sfida, in un match in cui i transalpini hanno costruito diverse occasioni per rendere il passivo più importante. Tuttavia, in questa partita c’è stato un episodio poco gradito alla compagine allenata da Didier Deschamps.

Il riferimento è all’infortunio dell’asso francese, Kylian Mbappé, costretto ad abbandonare il campo nelle battute conclusive della sfida dopo un contrasto aereo con il difensore austriaco Kevin Danso. Come riportato dal comunicato ufficiale della Federcalcio francese: “Mbappé ha subito una frattura al naso. È tornato al campo base della squadra francese. Riceverà un trattamento nei prossimi giorni, ma non sarà sottoposto a un intervento chirurgico immediato. Verrà confezionata una maschera per consentire al numero 10 della nazionale francese di tornare all’attività agonistica dopo un periodo dedicato alle cure“.

Di conseguenza, smentita l’informazione secondo cui l’attaccante si sarebbe dovuto sottoporre a un intervento chirurgico. Tuttavia, il problema resta ed è da capire quali saranno i tempi di recupero. La maschera citata nella nota potrebbe consentire al campione transalpino di disputare il prossimo incontro con l’Olanda, il secondo del Gruppo D (venerdì 21 giugno).

Tuttavia, ci sono anche indicazioni secondo cui il rientro non sarà prima degli ottavi di finale. Non resta che attendere lo sviluppo della vicenda.