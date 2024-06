Calcio: Barella e Fagioli ritornano in gruppo. Sospiro di sollievo prima degli Europei

Sospiro di sollievo in casa Italia. Sembrerebbe rientrato l’allarme per Nicolò Barella e Nicolò Fagioli, le cui condizioni fisiche avevano destato più di una preoccupazione in vista dell’imminente inizio dei Campionati Europei 2024 di calcio, edizione quest’anno in scena in Germania.

Come riporta l’agenzia di stampa ANSA infatti i due centrocampisti sono rientrati in gruppo nella sessione di allenamento odierna in quel di Iserlohn, concludendo così il lavoro differenziato svolto nei giorni scorsi.

Ovviamente la situazione verrà giudicata da Luciano Spalletti e dallo staff medico per capire l’eventuale minutaggio a disposizione dei due azzurri. Ieri intanto ha effettuato l’allenamento con la squadra anche Frattesi. Al momento, il Commissario Tecnico può dunque contare su una rosa completa.

Ricordiamo che la Nazionale debutterà nella rassegna continentale sabato 15 giugno contro l’Albania. Il match, in programma alle 21:00, si giocherà a Dortmund.