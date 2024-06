Biathlon, le atlete ritirate al termine della stagione 2023-2024. Gli addiii arrivano solo dalla Svezia

Nel momento in cui si va a effettuare il punto della situazione relativo ai ritiri del biathlon femminile, è interessante notare come sostanzialmente tutte le atlete in attività abbiano deciso di proseguire la propria carriera. In particolare Dorothea Wierer, che ha diradato le nebbie relative al proprio futuro. La navigata altoatesina raggiungerà i Giochi olimpici di Milano-Cortina 2026.

Anzi, addirittura c’è chi ha deciso di staccare la carabina dal chiodo, spolverarla e rimetterla in funzione. Parliamo della siberiana naturalizzata slovacca Anastasiya Kuzmina, 40 anni da compiere ad agosto, ma reduce da un inverno in cui ha gareggiato part-time dopo intere stagioni di pausa. Il suo impegno dovrebbe proseguire anche nell’imminente 2024-25.

Gli unici addii provengono dalla Svezia. Uno è quello di Mona Brorsson, coetanea di Wierer. A lungo classica atleta di complemento, ha saputo crescere di livello progressivamente grazie alla pervicacia e al duro lavoro. Un paio di podi in Coppa del Mondo e soprattutto la medaglia d’oro olimpica in staffetta a Pechino 2022 rappresentano un bel bottino per chi non è mai stata dotata di un talento naturale cristallino.

Inoltre, Stina Nilsson ha preferito dedicarsi ad altro. L’ambizione della scandinava era quella di diventare la prima donna a vincere un oro olimpico individuale sia nello sci di fondo che nel biathlon. A differenza di tante ex fondiste, non è però mai stata in grado di adattarsi al nuovo ambito. Ha racimolato un estemporaneo podio nel massimo circuito, ritrovandosi però perlopiù a frequentare il livello cadetto.

Constatata la propria scarsa competitività, Nilsson – dopo aver dichiarato di puntare a Milano-Cortina 2026 – ha saggiamente capito che non era più il caso di incaponirsi in un ambito da cui è stata respinta. Dunque ha scelto di cambiare ancora habitat, dedicandosi alle cosiddette granfondo. Lì, sicuramente, avrà modo di tornare vincente, come lo è stata un tempo.