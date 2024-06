Berrettini vola in semifinale a Stoccarda: “Sull’erba mi sento bene, vorrei giocare per ore ed ore…”

Con l’inizio della stagione sull’erba, Matteo Berrettini torna a brillare e raggiunge subito la semifinale all’ATP 250 di Stoccarda 2024. Sui prati tedeschi il tennista romano si esalta e, dopo aver battuto nei primi turni Roman Safiullin e Denis Shapovalov, si è sbarazzato quest’oggi del qualificato australiano James Duckworth con il punteggio di 6-4 7-5 in poco meno di un’ora e mezza di gioco.

“Penso sia stato un match veramente solido, specialmente al servizio. Credo di non aver concesso palle break e mi sembrava di avere un ritmo molto buono in battuta. Sull’erba è davvero importante. Nei momenti giusti ho messo i piedi in campo e ho giocato in maniera più aggressiva. È importante tenere in campo tante risposte, ed è quello che ho provato a fare. Ha funzionato, quindi sono contento“, dichiara il finalista di Wimbledon 2021.

L’azzurro risponde poi così ad una domanda sul motivo del suo ottimo rendimento su questa superficie: “Dovresti chiederlo ai miei avversari (ride, ndr). Penso sicuramente per le mie armi, in particolare il servizio. Sull’erba giocare aggressivo dà i suoi frutti ed è quello che mi piace fare. Uso inoltre lo slice dalla parte del rovescio e credo sia importante giocare bene nei momenti decisivi, oltre a mettere pressione sull’avversario quando è in battuta. Questa è la chiave. Poi non lo so, quando metto i piedi sui campi in erba mi sento bene e vorrei giocare per ore ed ore, quindi sono qui“.

In semifinale Berrettini troverà il vincente della partita attualmente in corso tra Lorenzo Musetti e Alexander Bublik. Grazie al successo odierno, il 28enne italiano sale virtualmente al 74° posto del ranking ATP con un balzo di 21 posizioni.