Berrettini-Shapovalov, orario ATP Stoccarda 2024: programma, canale, streaming

Matteo Berrettini affronterà il canadese Denis Shapovalov agli ottavi di finale del torneo ATP 250 di Stoccarda. Si preannuncia un confronto particolarmente serrato sull’erba tedesca, dove il romano sta cercando di ritrovare le sensazioni dei giorni migliori. L’appuntamento è per giovedì 13 giugno, terzo incontro a partire dalle ore 11.00 e non prima delle ore 14.30.

Dopo due mesi di inattività a causa di un acciacco fisico, Matteo Berrettini è rientrato in campo martedì pomerigio e ha sconfitto il russo Roman Safiullin. Ora il 28enne si troverà di fronte un nuovo rivale rognoso e non semplice da battere: in palio il quarto di finale da giocare contro il vincente del confronto tra l’australiano Duckworth e lo statunitense Shelton.

Il nostro portacolori, attuale numero 95 al mondo, incrocerà il 25enne, scivolato al 117mo posto del ranking ATP. I due precedenti sono stati vinti dal nordamericano: 7-6(6), 4-6, 6-0 agli ottavi di finale del torneo di San Pietroburgo nel 2018; 7-6(5), 6-7(3), 7-6(5) nella fase a gironi della Coppa Davis nel 2019. Si preannuncia un confronto particolarmente acceso e vibrante.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Berrettini-Shapovalov, ottavo di finale del torneo ATP 250 di Stoccarda. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Tennis (canale 203); in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO BERRETTINI-SHAPOVALOV ATP STOCCARDA

Giovedì 13 giugno

Terzo match dalle ore 11.00 e non prima delle ore 14.30 Matteo Berrettini vs Denis Shapovalov – Diretta tv su Sky Sport Tennis

In precedenza, a partire dalle ore 11.00 sul Campo Centrale, si giocano Gasquet-Nakashima e Rinderknech-Struff. Al termine, e non prima delle ore 14.30, toccherà a Berrettini.

PROGRAMMA BERRETTINI-SHAPOVALOV: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (canale 203), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.