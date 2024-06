Berrettini-Safiullin, orario primo turno ATP Stoccarda 2024: dove vederla in tv e streaming

La stagione dell’erba è pronta a decollare con i tornei di questa settimana: ci siamo messi alle spalle il Roland Garros ed è già tempo di prepararsi verso Wimbledon. Tanti italiani sono presenti nel torneo di Stoccarda, fra cui Matteo Berrettini che affronta Roman Safiullin al ritorno in campo.

Berrettini che non gioca un match ufficiale dal primo turno perso contro Kecmanovic a Montecarlo: il romano la settimana prima aveva vinto il torneo di Marrakech e poi non si è più ripresentato in campo per la tonsillite e gli strascichi che questa ha portato. Un ritiro doloroso specie a Roma, laddove non gioca dal 2021.

A incrociare la racchetta con l’ex numero 6 del mondo ci sarà Roman Safiullin. Solo un precedente vecchissimo tra questi due giocatori che risale addirittura alle qualificazioni del Challenger di Shenzhen, vinto dal russo al tiebreak del terzo. Lo scorso anno questo giocatore ha dimostrato di potersi esprimere particolarmente bene sull’erba, essendosi spinto ai quarti di finale a Wimbledon e venendo fermato solo da Sinner.

Il match tra Matteo Berrettini e Roman Safiullin, primo turno dell’ATP 250 di Stoccarda, è programmato come secondo incontro dalle 11.00 sul Campo Centrale dopo Musetti-Mpetshi Perricard.. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport Tennis (canale 203) e in diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis Tv. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO BERRETTINI-SAFIULLIN, ATP STOCCARDA 2024

Martedì 11 giugno

Primo turno ATP 250 Stoccarda

Matteo Berrettini (ITA) vs Roman Safiullin [8] – secondo incontro dalle ore 11.00 dopo Musetti-Mpetshi Perricard

PROGRAMMA BERRETTINI-SAFIULLIN, ATP STOCCARDA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: SkyGo, Now, Tennis Tv

Diretta Live testuale: OA Sport