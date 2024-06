Berrettini-Duckworth oggi in tv, orario ATP Stoccarda 2024: calendario, programma, streaming

Siamo giunti ai quarti di finale dell’ATP 250 di Stoccarda, torneo prestigioso organizzato dallo sponsor BOSS che apre la stagione sull’erba insieme al torneo “cugino” di ‘s-Hertogenbosch nei Paesi Bassi. In Germania ci sono ben due italiani rimasti al venerdì: uno di questi è Matteo Berrettini che affronta James Duckworth.

LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-DUCKWORTH (3° MATCH DALLE 11.00)

Berrettini che ha un feeling speciale con l’erba e con questo torneo: basti pensare che su otto titoli, ben quattro sono arrivati sui prati, due al Queen’s e due proprio a Stoccarda. Quest’anno è riuscito a tornare con il botto dopo due mesi di inattività, vincendo un gran match al debutto contro Safiullin e disponendo senza particolari problemi di Shapovalov.

Per Duckworth sarà il quinto match nel torneo: l’australiano è partito dalle qualificazioni superando Sultanov e Molleker e nel tabellone principale ha eliminato Herbert e soprattutto Ben Shelton in tre set ieri agli ottavi di finale, uno dei successi più importanti della sua carriera. Con Berrettini non ci sono precedenti ufficiali.

La diretta tv della partita tra Berrettini e Duckworth sarà affidata a Sky Sport Uno e/o Sky Sport Tennis, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go, NOW e Tennis TV, infine per quanto riguarda la diretta live testuale, questa sarà garantita da OA Sport.

CALENDARIO ATP STOCCARDA 2024

Venerdì 14 giugno

Center Court

Dalle ore 11.00

Frances Tiafoe (USA) [4] – Jack Draper (GBR) [6]

Brandon Nakashima (USA) – Jan-Lennard Struff (GER) [7]

Non prima delle ore 14:30

Matteo Berrettini (ITA) [PR] – James Duckworth (AUS) [Q]

