Berrettini-Draper, a che ora la finale dell’ATP di Stoccarda 2024: programma e streaming

A Stoccarda, in Germania, per il Boss Open 2024 di tennis, sull’erba outdoor tedesca, tornerà in campo per l’ultimo atto domani, domenica 16 giugno, Matteo Berrettini: nella finale del torneo di categoria ATP 250, l’azzurro, che ha sfruttato il ranking protetto per entrare direttamente in main draw, affronterà il numero 6 del seeding, il britannico Jack Draper.

Il match di domani sarà il secondo di giornata dalle ore 11.00 sul campo principale del torneo: il match valido per la finale di singolare avrà inizio non prima delle ore 13.00 e sarà preceduto dalla finale di doppio. Si tratta di una prima assoluta: non ci sono precedenti tra i due.

La diretta tv della finale tra Berrettini e Draper sarà affidata a Sky Sport Arena, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go, Now e Tennis TV, infine per quanto riguarda la diretta live testuale, questa sarà garantita da OA Sport.

CALENDARIO ATP STOCCARDA 2024

Domenica 16 giugno

Center Court

Dalle ore 11.00

Rafael Matos/Marcelo Melo (Brasile / Brasile) – Julian Cash/Robert Galloway (Gran Bretagna / USA)

Non prima delle ore 14:30

Matteo Berrettini (Italia, PR) – Jack Draper (Gran Bretagna, 6) – Sky Sport Arena

PROGRAMMA ATP STOCCARDA 2024: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena.

Diretta streaming: Sky Go, Now, Tennis TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.