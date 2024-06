Belgio-Romania 2-0 agli Europei, quattro squadre a pari punti nel girone D

Il Belgio ha sconfitto la Romania per 2-0 nella seconda giornata della fase a gironi degli Europei, cogliendo il primo successo in questa rassegna continentale davanti al pubblico della RheinEnergieStadion di Colonia. A fare la differenza sono stati i gol di Tielemans al 2′ (su invito di Lukaku) e di De Bruyne all’80mo minuto (su assist di Casteels).

La classifica del gruppo D è totalmente equilibrata: Romania, Belgio, Slovacchia e Ucraina sono tutte a quota 3 punti, anche se con una differenza reti non identica (+1 per la Romania e per il Belgio, 0 per la Slovacchia, -2 per l’Ucraina).

A decidere le prime due classificate che si qualificheranno agli ottavi di finale e il terzo posto che potrebbe valere il passaggio del turno saranno gli incontri dell’ultima giornata: Slovacchia-Romania e Belgio-Ucraina, in programma mercoledì 26 giugno, saranno risolutrici.