Beatrice Colli, Olimpiadi Parigi 2024 arrampicata sportiva: scheda e giorni di gara

Debutto olimpico ad appena 19 anni per Beatrice Colli che si cimenterà nello speed ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 nell’arrampicata sportiva. Il talento si è visto sin da giovanissima, con le vittorie ai Campionati del Mondo juniores 2021 a Voronezh e 2022 a Dallas. Poi la gavetta nel circuito europeo per cominciare a farsi largo in Coppa del Mondo nel 2023, prima di questa qualificazione ottenuta tramite le Olympic Qualifier Series. Le speranze di medaglia sono al lumicino, ma già essere a Parigi è un obiettivo eccezionale raggiunto.

Nome: Beatrice

Cognome: Colli

Luogo e data di nascita: Sondrio, 10 ottobre 2004

Sport e discipina: arrampicata sportiva (speed)

Quando gareggia: lunedì 5 agosto (qualificazioni), mercoledì 7 agosto (eventuali finali)