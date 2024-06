Beach volley, Italia dimezzata nell’Europeo Under 22. Mattavelli/Pasa ko, Hanni/Burgmann ai 16mi

Non era l’esito che si attendeva alla vigilia ma è un po’ lo specchio delle ultime stagioni azzurre al livello giovanile l’andamento traballante delle due coppie italiane all’Europeo Under 22 di Yalova Termal. Hanni/Burgmann con due vittorie su tre partite saranno impegnati domattina nei sedicesimi di finale, mentre è già finito il torneo di Mattavelli/Pasa, sconfitte due volte e sfortunate nel doversi ritirare nel terzo match di oggi per un problema fisico.

In campo maschile buon avvio di torneo per Hanni/Burgmann che hanno sconfitto al debutto i padroni di casa Ahmet Can/Tuna con il punteggio di 2-0 (21-13, 23-21), soffrendo non poco nel secondo set. Partita tiratissima anche con i danesi Madsen/Krogh sconfitti 2-0 (22-20, 24-22) al termine di un match molto più coimbattuto di quanto non dica il punteggio.

Niente da fare, invece, per gli azzurri nel match che valeva l’accesso diretto agli ottavi contro i forti francesi Canet/Rotare che si sono imposti con un secco 2-0 (21-17, 21-14). Nei sedicesimi di finale la coppia italiana affronterà gli svizzeri Friedli/Flückiger e in caso di successo se la vedrebbe con i cechi Oliva/Kurka che hanno vinto la Pool F.

In campo maschile torneo da dimenticare per Mattavelli/Pasa che sono uscite di scena con tre sconfitte sul groppone e ancora una volta il settore femminile non riesce ad essere all’altezza delle aspettative della vigilia. Le azzurre hanno giocato un primo matcha a corrente alternata contro la coppia finlandese Sinisalo/Muukka, perdendo 2-1 (21-14, 19-21, 15-11). Nel secondo incontro prova incolore delle italiane che hanno perso nettamente 2-0 (21-16, 21-16) contro le lettoni Ozolina/Martini Adamsone. Un problema fisico ha poi bloccato oggi la coppia italiana che non è scesa in campo contro le lituane Vilkelyte/Cyvaite alzando così bandiera bianca.

TORNEO MASCHILE

Gironi. Pool H. Canet/Rotar (FRA)-Madsen/Krogh (DEN) 2-0 (21-17, 21-10), Hanni/Burgmann (ITA)-Ahmet Can/Tuna (TUR) 2-0 (21-13, 23-21). Madsen/Krogh (DEN)-Ahmet Can/Tuna (TUR) 2-0 (21-8, 21-16), Hanni/Burgmann (ITA)-Canet/Rotar (FRA) 0-2 (17-21, 14-21). Canet/Rotar (FRA)-Ahmet Can/Tuna (TUR) 2-0 (21-13, 21-10), Hanni/Burgmann (ITA)-Madsen/Krogh (DEN) 2-0 (22-20, 24-22)

Pool G. Lejawa/Beta (POL)-Friedli/Flückiger (SUI) 2-1 (26-21, 21-17, 15-8), Lorenz/Rietschel (GER)-Paterson/Ramsay (SCO) 2-0 (21-6, 21-11). Friedli/Flückiger (SUI)-Paterson/Ramsay (SCO) 2-0 (21-11, 21-10), Lorenz/Rietschel (GER)-Lejawa/Beta (POL) 2-0 (21-19, 21-19). Lejawa/Beta (POL)-Paterson/Ramsay (SCO) 2-0 (21-12, 21-9), Lorenz/Rietschel (GER)-Friedli/Flückiger (SUI) 2-0 (21-10, 21-15).

Pool F. Binev/Vartigov (BUL)-Moiseiev/Savvin (UKR) 1-2 (20-22, 21-11, 13-15), Oliva/Kurka (CZE)-Devald/Jurković (CRO) 2-0 (21-16, 21-9). Moiseiev/Savvin (UKR)-Devald/Jurković (CRO) 2-0 (21-18, 21-11), Oliva/Kurka (CZE)-Binev/Vartigov (BUL) 2-0 (21-16, 21-16). Binev/Vartigov (BUL)-Devald/Jurković (CRO) 2-0 (25-23, 21-10), Oliva/Kurka (CZE)-Moiseiev/Savvin (UKR) 2-0 (22-20, 21-12).

Pool E. Vercauteren/Hendrikx (BEL)-Muresan/Alb (ROU) 2-0 (21-12, 21-12), Hammarberg/Berger (AUT)-Tomic/Mandić (SRB) 2-0 (21-10, 21-17). Muresan/Alb (ROU)-Tomic/Mandić (SRB) 0-2 (10-21, 16-21), Hammarberg/Berger (AUT)-Vercauteren/Hendrikx (BEL) 2-0 (21-14, 24-22). Vercauteren/Hendrikx (BEL)-Tomic/Mandić (SRB) 2-0 (21-18, 21-14). Hammarberg/Berger (AUT)-Muresan/Alb (ROU) 2-0 (21-14, 21-8).

Pool D. Cumakas/Losys (LTU)-Bobkowski/Quick (ENG) 2-0 (21-14, 21-16), Hölting Nilsson/Andersson (SWE)-Corcoran/Davoren (IRL) 2-0 (21-4, 21-8). Bobkowski/Quick (ENG)-Corcoran/Davoren (IRL) 2-0 (21-16, 25-23), Hölting Nilsson/Andersson (SWE)-Cumakas/Losys (LTU) 2-0 (21-18, 21-15). Cumakas/Losys (LTU)-Corcoran/Davoren (IRL) 2-0 (21-12, 21-10), Hölting Nilsson/Andersson (SWE)-Bobkowski/Quick (ENG) 2-0 (21-18, 21-7).

Pool C. Lunsing/de Groot (NED)-Dobcis/Plamadeala (MLD) 1-2 (19-21, 21-18, 15-17), Mol/Aas (NOR)-Erol/Barış (TUR) 2-0 (21-12, 21-10). Dobcis/Plamadeala (MLD)-Erol/Barış (TUR) 2-0 (21-6, 21-14), Mol/Aas (NOR)-Lunsing/de Groot (NED) 2-0 (21-18, 21-18), Lunsing/de Groot (NED)-Erol/Barış (TUR) 2-0 (21-10, 21-12), Mol/Aas (NOR)-Dobcis/Plamadeala (MLD) 2-0 (21-15, 21-13)

Pool B. Borbély/Niemeier (HUN)-Pulkkinen/Vainio (FIN) 2-0 (21-13, 21-19), Bulgacs/Berzins (LAT)-Põldma/Täht (EST) 2-0 (21-16, 21-17)). Pulkkinen/Vainio (FIN)-Põldma/Täht (EST) 0-2 (17-21, 14-21), Bulgacs/Berzins (LAT)-Borbély/Niemeier (HUN) 2-1 (21-15, 20-22, 15-10). Borbély/Niemeier (HUN)-Põldma/Täht (EST) 2-1 (16-21, 21-17, 17-15), Bulgacs/Berzins (LAT)-Pulkkinen/Vainio (FIN) 2-0 (21-16, 21-17).

Pool A. Prevorčnik/Okroglič (SLO)-Petruf/Jancok (SVK) 1-2 (21-19, 19-21, 11-15), Kurt/Kuru (TUR)-Bajrami/Murseli (KOS) 2-0 (21-11, 21-8). Petruf/Jancok (SVK)-Bajrami/Murseli (KOS) 2-0 (21-12, 21-13), Kurt/Kuru (TUR)-Prevorčnik/Okroglič (SLO) 2-1 (15-21, 21-13, 16-14). Prevorčnik/Okroglič (SLO)-Bajrami/Murseli (KOS) 2-0 (21-9, 21-3), Kurt/Kuru (TUR)-Petruf/Jancok (SVK) 2-0 (21-12, 21-16).

Sedicesimi di finale: Cumakas/Losys (LTU)-Lunsing/de Groot (NED), Binev/Vartigov (BUL)-Vercauteren/Hendrikx (BEL), Hanni/Burgmann (ITA)-Friedli/Flückiger (SUI), Põldma/Täht (EST)-Petruf/Jancok (SVK), Borbély/Niemeier (HUN)-Prevorčnik/Okroglič (SLO), Madsen/Krogh (DEN)-Lejawa/Beta (POL), Moiseiev/Savvin (UKR)-Tomic/Mandić (SRB), Bobkowski/Quick (ENG)-Dobcis/Plamadeala (MLD)

TORNEO FEMMINILE

Gironi. Pool H. Ciezkowska/Lunio (POL)-Hododi/Miu (ROU) 2-0 (21-11, 21-17), Niederhauser/Kernen (SUI)-Gillies/Wylie (SCO) 2-0 (21-5, 21-11). Ciezkowska/Lunio (POL)-Gillies/Wylie (SCO) 2-0 (21-9, 21-10), Niederhauser/Kernen (SUI)-Hododi/Miu (ROU) 2-1 (17-21, 21-11, 15-12). Hododi/Miu (ROU)-Gillies/Wylie (SCO) 2-0 (21-7, 21-7), Niederhauser/Kernen (SUI)-Ciezkowska/Lunio (POL) 0-2 (17-21, 17-21).

Pool G. Javornik/Marolt (SLO)-Panekova/Podhradska (SVK) 2-0 (21-15, 21-13), Lyø/Krogh (DEN)-Saxne/Madestam (SWE) 1-2 (23-21, 22-24, 11-15). Javornik/Marolt (SLO)-Saxne/Madestam (SWE) 2-1 (19-21, 21-16, 15-10), Lyø/Krogh (DEN)-Panekova/Podhradska (SVK) 2-0 (21-15, 21-17). Panekova/Podhradska (SVK)-Saxne/Madestam (SWE) 2-1 (21-17, 12-21, 13-21), Lyø/Krogh (DEN)-Javornik/Marolt (SLO) 0-2 (18-21, 16-21).

Pool F. Thelle/Mol (NOR)-Terze/Ćubelić (CRO) 2-1 (19-21, 21-10, 15-3), Pavelková/Pavelková (CZE)-Demirkiran/Nehir (TUR) 2-0 (21-10, 21-5). Thelle/Mol (NOR)-Demirkiran/Nehir (TUR) 2-0 (21-11, 21-16), Pavelková/Pavelková (CZE)-Terze/Ćubelić (CRO) 2-0 (21-16, 21-8). Terze/Ćubelić (CRO)-Demirkiran/Nehir (TUR) 0-2 (14-21, 21-23), Pavelková/Pavelková (CZE)-Thelle/Mol (NOR) 2-0 (21-10, 21-5)

Pool E. Beutel/Uhl (GER)-Balac/Validzic (SRB) 2-0 (21-9, 21-7), Ēbere/Konstantinova (LAT)-Lazarenko/Kurnikova (UKR) 1-2 (21-19, 12-21, 10-15). Beutel/Uhl (GER)-Lazarenko/Kurnikova (UKR) 2-1 (23-21, 24-26, 15-7), Ēbere/Konstantinova (LAT)-Balac/Validzic (SRB) 2-0 (21-7, 21-9). Balac/Validzic (SRB)-Lazarenko/Kurnikova (UKR) 0-2 (4-21, 8-21), Ebere/Konstantinova (LAT)-Beutel/Uhl (GER) 2-0 (21-10, 21-19).

Pool D. Konink/Poiesz (NED)-Jashari/Avdullahu (KOS) 2-0 (21-12, 21-19), Serdiuk/Romaniuk (UKR)-Vasiliauskaite/Silicyte (LTU) 2-0 (21-12, 21-8). Konink/Poiesz (NED)-Vasiliauskaite/Silicyte (LTU) 2-0 (21-18, 21-12), Serdiuk/Romaniuk (UKR)-Jashari/Avdullahu (KOS) 2-0 (21-13, 21-8). Jashari/Avdullahu (KOS)-Vasiliauskaite/Silicyte (LTU) 0-2 (10-21, 14-21), Serdiuk/Romaniuk (UKR)-Konink/Poiesz (NED) 2-0 (21-16, 21-18).

Pool C. Mattavelli/Pasa (ITA)-Sinisalo/Muukka (FIN) 1-2 (14-21, 21-19, 10-15), Vilkelyte/Cyvaite (LTU)-Ozolina/Martini Adamsone (LAT) 0-.2 (11-21, 12-21). Mattavelli/Pasa (ITA)-Ozolina/Martini Adamsone (LAT) 0-2 (16-21, 16-21), Vilkelyte/Cyvaite (LTU)-Sinisalo/Muukka (FIN) 1-2 (21-13, 11-21, 12-15). Sinisalo/Muukka (FIN)-Ozolina/Martini Adamsone (LAT) 0-2 (0-21, 0-21), Vilkelyte/Cyvaite (LTU)-Mattavelli/Pasa (ITA) 2-0 (21-0, 21-0)

Pool B. Kuivonen/Jürgenson (EST)-Vasvári/Gubik (HUN) 1-2 (20-22, 21-12, 11-15), IIzuzquiza/Fernández da Silva (ESP)-Akyuz/Gokcen (TUR) 2-0 (21-11, 21-17). Kuivonen/Jürgenson (EST)-Akyuz/Gokcen (TUR) 2-0 (21-16, 21-13), Izuzquiza/Fernández da Silva (ESP)-Vasvári/Gubik (HUN) 2-1 (21-19, 20-22, 15-9). Vasvári/Gubik (HUN)-Akyuz/Gokcen (TUR) 2-0 (21-10, 21-7), Izuzquiza/Fernández da Silva (ESP)-Kuivonen/Jürgenson (EST) 2-0 (21-16, 22-20).

Pool A. Van Deun/Coens (BEL)-Rabitsch/Trailovic (AUT) 0-2 (15-21, 13-21), Ceylin/Simdim (TUR)-Carro/Serrano (ESP) 0-2 (10-21, 17-21). van Deun/Coens (BEL)-Carro/Serrano (ESP) 0-2 (17-21, 12-21), Ceylin/Simdim (TUR)-Rabitsch/Trailovic (AUT) 0-2 (12-21, 7-21). Rabitsch/Trailovic (AUT)-Carro/Serrano (ESP) 0-2 (17-21, 18-21), Ceylin/Simdim (TUR)-Van Deun/Coens (BEL) 0-2 (12-21, 5-21)

Sedicesimi di finale: Konink/Poiesz (NED)-Vilkelyte/Cyvaite (LTU), Demirkiran/Nehir (TUR)-Ēbere/Konstantinova (LAT), Niederhauser/Kernen (SUI)-Saxne/Madestam (SWE), Kuivonen/Jürgenson (EST)-Rabitsch/Trailovic (AUT), Vasvári/Gubik (HUN)-Van Deun/Coens (BEL), Hododi/Miu (ROU)-Lyø/Krogh (DEN), Thelle/Mol (NOR)-Beutel/Uhl (GER), Vasiliauskaite/Silicyte (LTU)-Sinisalo/Muukka (FIN)