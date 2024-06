Battocletti dopo il bis d’oro: “Dalla batosta di Budapest sono cambiata. Ora sacrifici verso le Olimpiadi”

Nadia Battocletti, dopo l’esaltante trionfo di quattro giorni fa sui 5000 metri, completa una strepitosa doppietta e si impone anche nei 10.000 ai Campionati Europei 2024 di atletica leggera sulla pista dello Stadio Olimpico di Roma. La mezzofondista trentina ha realizzato un nuovo record italiano in 30:51.32, facendo la differenza negli ultimi 600 metri con un cambio di passo insostenibile per le avversarie Diane Van Es e Megan Keith.

“È stata un’altra serata d’oro. Mi sono divertita davvero tanto. Se l’approccio dei 5000 era molto più aggressivo, perché volevo qualcosa, qui invece mi sono ripromessa di divertirmi e dare il 100%. Poi davanti a tutti i tifosi che ci sono in questo stadio è tutto una meraviglia“, le prime dichiarazioni a caldo della talentuosa 24enne azzurra ai microfoni della Rai.

“Io penso di aver fatto un grande salto di qualità dopo Budapest. Come ho sempre detto si impara più dalle sconfitte che dalle vittorie. A Budapest ho preso una bella mazzata e ho cominciato a costruirmi passo dopo passo, gara dopo gara, finché sono arrivata nell’ultimo mese in cui ho capito che senza sacrifici non si raggiunge nulla“, prosegue Battocletti.

“Bisogna provare a mettersi nella mentalità dei campioni che vediamo in pista, delle atlete che fanno tre volte i 1500, chi fa la maratona, gli 800 in una settimana. Dopo il 5000 sono stata piena di malanni, quindi devo ringraziare lo staff medico della Federazione. Parigi 2024? Questi risultati mi sono serviti per darmi quello sprint in più e quella carica aggiuntiva per sacrificarmi e allenarmi ancor di più“, conclude una delle candidate al ruolo di donna dei Campionati.