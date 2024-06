Basket: Virtus Bologna confermata in Eurolega 2024-2025 con Milano. EuroCup, al via Trento e Venezia

Poche decine di minuti fa è stato ufficializzato il novero delle 18 squadre che prenderanno parte alla stagione 2024-2025 di Eurolega. La notizia di maggior rilievo, in chiave italiana, è che saranno ancora due le squadre tricolori al via.

Rimane, infatti, il posto per la Virtus Segafredo Bologna nella massima lega continentale accanto a quello dell’Olimpia Milano, che dell’attuale format è tra le fondatrici (e, anzi, queste intendono andare per un’estensione fino al 2040). Questo l’elenco completo delle squadre al via, con il debutto del Paris Basketball e l’uscita del Valencia Basket: ALBA Berlino, FC Bayern Monaco (Germania), Anadolu Efes Istanbul, Fenerbahce Istanbul (Turchia), AS Monaco, ASVEL Villeurbanne, Paris Basketball (Francia), Baskonia Vitoria-Gasteiz, FC Barcellona, Real Madrid (Spagna), Olimpia EA7 Emporio Armani Milano, Virtus Segafredo Bologna (Italia), Maccabi Tel Aviv (Israele), Olympiacos Pireo, Panathinaikos (Grecia), Partizan Belgrado, Stella Rossa Belgrado (Serbia), Zalgiris Kaunas (Lituania).

Determinate anche le partecipanti all’EuroCup. Di nuovo due saranno le squadre italiane a partecipare, Aquila Basket Trento e Umana Reyer Venezia. Così il novero completo: Lietkabelis Panevezys, Wolves Vilnius (Lituania), Aris Salonicco (Grecia), Bahcesehir College Istanbul, Besiktas Istanbul, Turk Telekom Ankara (Turchia), Buducnost Podgorica (Montenegro), Cedevita Olimpia Lubiana (Slovenia), Dolomiti Energia Trento, Umana Reyer Venezia (Italia), Gran Canaria, Joventut Badalona, Valencia Basket (Spagna), Hapoel Gerusalemme, Hapoel Tel Aviv (ISraele), JL Bourg-en-Bresse (Francia), Ratiopharm Ulm, Veolia Towers Amburgo (Germania) Trefl Sopot (Polonia), U-BT Cluj-Napoca (Romania).

La stagione, per quanto riguarda l’Eurolega, partirà il 3 ottobre, mentre per quanto riguarda l’EuroCup si prenderà il via il 24 settembre. Rimane la sovrapposizione con la finestra per le Nazionali a novembre, mentre, come nella passata stagione, a febbraio viene invece evitato ogni conflitto. I club definiscono positivamente, nel comunicato, le conversazioni con la FIBA andate avanti lungo gli ultimi 11 mesi.