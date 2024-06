Basket, otto giocatori di Olimpia Milano e Virtus Bologna si aggregano al raduno dell’Italia

Domani, martedì 18 giugno, otto giocatori di Olimpia Milano e Virtus Bologna (impegnati con i rispettivi club fino a pochi giorni fa nella Finale Scudetto) si aggregheranno alla Nazionale italiana di basket attualmente in raduno a Folgaria per la preparazione verso il Preolimpico di San Juan. Comincia a delinearsi dunque il roster definitivo a disposizione del CT Gianmarco Pozzecco.

Awudu Abass, Giordano Bortolani, Guglielmo Caruso, Nicolò Melli, Alessandro Pajola, Achille Polonara, Giampaolo Ricci e Stefano Tonut cominceranno dunque a lavorare in gruppo a partire da domani, mentre sono stati autorizzati a lasciare il ritiro Amedeo Tessitori, Tomas Woldetensae, Leonardo Marangon, Federico Miaschi, Grant Basile, Francesco Ferrari, Leonardo Faggian, Federico Poser e Mattia Palumbo.

“Devo spendere due parole per ringraziare di cuore tutti i ragazzi che in questi giorni non si sono mai risparmiati durante gli allenamenti. Sono sempre più convinto che questo periodo sia stato un’occasione impagabile per noi di vedere all’opera atleti interessanti e che spero possano crescere ancora“, dichiara il Commissario Tecnico italiano Pozzecco.

“Con enorme rammarico salutiamo Amedeo Tessitori, giocatore che per abilità, esperienza e status avrebbe meritato di giocare il Preolimpico e Tomas Woldetensae, giocatore di alto livello che meritava di rimanere con noi. In questa estate così serrata è già il momento di fare scelte dolorose“, conclude il Poz. Di seguito la lista aggiornata dei 16 azzurri in raduno a Folgaria dal 18 giugno:

CONVOCATI RADUNO ITALBASKET DAL 18 GIUGNO

0 MARCO SPISSU 1995 185 PLAYMAKER UMANA REYER VENEZIA

1 NICCOLÒ MANNION 2001 190 PLAYMAKER OPENJOBMETIS VARESE

5 AWUDU ABASS 1993 198 GUARDIA SEGAFREDO VIRTUS BOLOGNA

7 STEFANO TONUT 1991 194 GUARDIA EA7 EMPORIO ARMANI MILANO

8 DANILO GALLINARI 1988 208 ALA MILWAUKEE BUCKS – NBA

9 NICOLÒ MELLI (C) 1991 206 ALA/CENTRO EA7 EMPORIO ARMANI MILANO

17 GIAMPAOLO RICCI 1991 202 ALA EA7 EMPORIO ARMANI MILANO

22 GIORDANO BORTOLANI 2000 193 GUARDIA EA7 EMPORIO ARMANI MILANO

28 DAVIDE CASARIN 2003 197 PLAYMAKER/GUARDIA UMANA REYER VENEZIA

30 GUGLIELMO CARUSO 1999 208 CENTRO EA7 EMPORIO ARMANI MILANO

31 MICHELE VITALI 1991 196 GUARDIA UNAHOTELS REGGIO EMILIA

33 ACHILLE POLONARA 1991 205 ALA SEGAFREDO VIRTUS BOLOGNA

35 MOUHAMET DIOUF 2001 206 ALA RIO BREOGAN (SPAGNA)

44 SASHA GRANT 2002 201 ALA UNAHOTELS REGGIO EMILIA

54 ALESSANDRO PAJOLA 1999 194 PLAYMAKER VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA

77 JOHN PETRUCELLI 1992 193 GUARDIA/ALA GERMANI BRESCIA