Basket: Trieste batte Cantù e ritrova la Serie A dopo una stagione

Finisce 3-1 la serie tra Trieste e Acqua S. Bernardo Cantù, valevole per la promozione nel tabellone Oro di Serie A2. 83-72 il risultato di una gara-4 dell’ultimo atto che, al PalaTrieste, ha visto Giovanni Vildera, Justin Reyes e Michele Ruzzier essere protagonisti assoluti con 20, 19 e 18 punti rispettivamente.

Una serie, questa, contrassegnata dalla difficoltà estrema di tenere il fattore campo vivo. Cantù, infatti, ha perso entrambe le partite giocate al PalaDesio, e in gara-3 è invece riuscita a espugnare l’arena giuliana. Nel farlo, però, ha perso Riccardo Moraschini, vittima di un infortunio che lo ha tolto di mezzo proprio quando, con i compagni, sembrava essere in grado di girare la serie.

Un percorso, quello triestino, che riporta la società in A dopo una sola stagione trascorsa nella serie inferiore. Non è neanche stato il più dominante, visto che in stagione regolare aveva chiuso al quinto posto con 28 punti, piazzamento confermato dopo la fase a orologio a quota 38 (per un complessivo di 18 vittorie e 14 sconfitte). Da qui, però, è iniziato il meglio, con due imprese da fattore campo a sfavore. Prima il 3-0 rifilato alla Reale Mutua Torino, poi quello riservato ai dominatori del girone Rosso, l’Unieuro Forlì. Quindi il 3-1 a Cantù.

Con alla guida l’USA Jaimon Christian, questo è il roster capace di trovare la promozione: Stefano Bossi, Ariel Filloy, Matteo Rolli, Justin Reyes, Lodovico Deangeli, Michele Ruzzier, Danny Camporeale, Francesco Candussi, Giovanni Vildera, Giancarlo Ferrero, Leo Menalo, Eli Brooks.

In virtù della promozione triestina, si completa il quadro della Serie A 2024-2025. E per Ruzzier, che triestino è, questo rappresenta anche un traguardo davvero speciale perché ottenuto di ritorno alla sua terra, quella che con decisamente buon successo aveva lasciato nel 2014 per avventurarsi con successo nel panorama cestistico tricolore.