Basket, Tonut prolunga il contratto con Milano. Banchi resta a Bologna, Biligha ad un passo da Tortona

Sono settimane caldissime per il basket mercato, con tutte le squadre del campionato italiano che stanno componendo i loro roster per la prossima stagione. L’attenzione è spesso calamitata dall’Olimpia Milano, campione d’Italia in carica, che negli ultimi dieci giorni ha davvero movimentato il mercato a suon di acquisti e cessioni. Questa volta si parla di una conferma ed è quella di Stefano Tonut, che prolunga il contratto con la società milanese fino alla stagione 2025/2026 inclusa.

Un biennale dunque per il giocatore della nazionale italiana, che in questa stagione si è ritagliato un ruolo davvero molto importante nelle gerarchie di Messina, vincendo uno Scudetto sicuramente da protagonista. Queste le prime parole di Tonut: “Come ho sempre detto, sono davvero felice di continuare a giocare per l’Olimpia Milano, il club che mi ha permesso di proseguire il mio percorso di crescita anche ai massimi livelli europei. Ringrazio la proprietà e lo staff tecnico per la fiducia riposta in me. Darò tutto me stesso per fare in modo di poterla ripagare ancora. Ringrazio inoltre i tifosi che, fin dal primo momento, mi hanno accolto con affetto e supportato anche nei momenti più difficili. Sono entusiasta di affrontare le nuove sfide che ci attendono e di continuare a lottare per i colori di questo club”.

La grande rivale dell’Olimpia Milano, la Virtus Bologna, sembra aver definitivamente chiuso il capitolo allenatore e scacciato via tutti i dubbi che aleggiavano sulla panchina di Luca Banchi. Non dovrebbero esserci scossoni o clamorosi ribaltoni (vedi ritorno di Djordjevic), visto che il tecnico italiano dovrebbe essere confermato oggi durante l’Assemblea dei Soci come riporta anche La Repubblica.

Per la Virtus ancora tante decisioni da prendere sul mercato, specialmente quelle riguardanti le conferme di Tornike Shengelia ed Awudu Abass. Il georgiano è sotto contratto ed in casa Virtus si sta lavorando sul rinnovo di uno dei giocatori più importanti della rosa, senza dimenticare che entro il 30 giugno il giocatore può uscire dal contratto, mentre la Virtus può farlo entro il 5 luglio pagando una penale di 200.000 euro. Un contratto importante quello del georgiano, il cui futuro sembra essere ancora bianconero, mentre difficilmente lo sarà quello di Awudu Abass, sul quale è piombata l’ambiziosa Trapani.

Chi sta costruendo una squadra molto solida e sicuramente con aspettative importanti è la Bertram Tortona. I piemontesi sono ormai prossimi a mettere sotto contratto Paul Biligha. Il centro italiano andrà ad unirsi con Ismael Kamagate, formando una delle coppie di lunghi migliore del campionato.