Basket, Olimpia Milano e Virtus Bologna arrivano al Forum in perfetta parità. Chi vince avrà il primo match-point scudetto in gara-4

Secondo giorno di riposo per Olimpia Milano e Virtus Bologna, che domani sera all’Unipol forum di Assago alle ore 20:30 ritornano in campo per gara-3 della finale scudetto della Serie A di basket 2024 – dove si rimarrà anche per gara-4 prevista giovedì sera, mentre in caso di gara-5 si ritornerebbe poi a Bologna – ricordiamo che la serie è al meglio delle cinque gare e non delle sette come lo scorso anno.

Ci si presenta al terzo atto con la contesa in perfetta parità, con una vittoria per parte dopo le prime due partite disputate alla Segafredo Arena: l’EA7 Emporio Armani ha vinto gara-1 all’overtime (75-86) con 25 punti di uno scatenato Shavon Shields, mentre nella successiva gara-2 le V-nere hanno vendicato il ko di 48 ore prima prevalendo per 72-64 ed impattando così nella serie. Dopo l’exploit di Shields nella prima sfida, ci ha pensato Tornike Shengelia a rispondere in gara-2 mettendo a referto 21 punti e trascinando così i bianconeri. Coach Luca Banchi ha trovato supporto anche da Achille Polonara autore di 10 punti e di Jordan Mickey (11 punti per lo statunitense), mentre Marco Belinelli è apparso sottotono con ‘solo’ 8 punti segnati nella seconda partita. L’allenatore toscano aveva commentato così, attraverso il sito della Virtus, la prestazione di gara-2 della sua squadra: “Abbiamo ripetuto una gara molto solida dal punto di vista difensivo, riuscendo a frenare il loro talento e la fluidità solita del loro gioco”, proseguendo così l’analisi: “ E’ come squadra che dobbiamo tenere testa a Milano, e ognuno di loro individualmente mettere a disposizione del gruppo quel piccolo sforzo che ci serve per tenere alta l’attenzione e la continuità del nostro gioco. Sono partite di durezza assoluta, al di là della prestazione dei singoli serve uno sforzo comune.”

Dall’altra parte c’è invece l’Olimpia Milano che vorrà rialzare prontamente la testa dopo il ko rimediato in gara-2, con il pubblico del Forum di Assago che sosterrà i biancorossi per provare a rispettare il fattore campo e presentarsi in gara-4 con il match-ball per confermarsi campione d’Italia per la terza volta consecutiva. Coach Ettore Messina prenderà sicuramente le contromisure per evitare di subire la seconda sconfitta in fila, con il tecnico siciliano che si era espresso in questo modo sul sito della società milanese al termine di gara-2: “Sono stati bravi loro a girare la partita nel momento in cui la stavamo controllando bene, con difesa e palle recuperate. Lì hanno bloccato il nostro attacco, ci hanno impedito di muovere bene la palla. Nonostante questo, all’inizio del quarto periodo eravamo più o meno pari. Però ho visto alcuni dei nostri giocatori un po’ stanchi, forse anche il supplementare di Gara 1 si è fatto sentire.” Serviranno quindi ancora una volta i punti pesanti di Shavon Shields ed i muscoli di Kyle Hines e Nicolò Melli sotto il ferro, con Devon Hall e Shabazz Napier che proveranno ad ispirare i compagni cercando anche l’iniziativa personale per sorprendere la difesa bianconera.