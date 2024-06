Basket, l’Italia Under 17 perde malamente anche contro la Turchia

Secondo match per l’Italbasket ai Mondiali Under 17 in Turchia, con gli azzurri che dopo il doloroso ko in rimonta subito contro l’Argentina hanno affrontato i padroni di casa. E secondo brutto ko per gli azzurri, che contro una Turchia non certo clamorosa si fa rimontare dal +16 nel secondo quarto e poi non riesce a raddrizzare il match.

Italia che fatica in avvio del match, con troppi tiri sbagliati e parziale per i padroni di casa di 7-2. Azzurri che soffrono in particolare le giocate di Elezay in attacco, ma comunque alza il ritmo la squadra ospite e si scavalla metà quarto sul 10-10, con 6 punti di Perez. E poi arriva la tripla di Garavaglia per il primo vantaggio per l’Italia. Provano ad allungare gli azzurri, ma Turchia che risponde e si lotta punto a punto. Un paio di buone giocate difensive portano l’Italia sul +8 a un minuto dal primo stop con due triple di Lonati, poi Ceccato fissa il punteggio sul 28-18.

Ancora Lonati da oltre l’arco per provare la fuga azzurra, poi è Garavaglia a colpire e l’Italia targata Olimpia Milano piazza un parziale di 8-3 e scappa sul +15. A loro si aggiungono anche i 7 rimbalzi di Suigo in meno di un quarto e mezzo di gioco, con i padroni di casa ora incapaci di reagire. Rallenta il ritmo, però, la squadra azzurra e si chiude metà quarto sul 39-29 per l’Italia. Altra distrazione azzurra e Turchia che va sul -5. Parziale che sale a 13-0 e una squadra che non è certo irresistibile che si ritrova sul +3. Chiude il parziale Mathis, ma serve solo a mandare l’Italia al riposo sotto 42-43.

Italia così costretta a inseguire a inizio ripresa, ma azzurri ancora confusionari e Turchia che va sul +5, anche grazie a un antisportivo di Jason Nistrio. Ma a questo punto c’è una scossa azzurra con Garavaglia, Hassan e Mathis che firmano il 6-0 che vale il controsorpasso. Poi stoppata di Suigo, tripla di Mathis e si gira la boa del terzo quarto sul 55-51. Si blocca di nuovo l’Italia, con un pessimo 0/3 ai liberi, e Turchia che torna in vantaggio. Si lotta punto a punto e si va all’ultimo stop con l’Italia sotto 60-61.

Ancora una partenza ad handicap per gli azzurri, subito sotto di 5 punti a inizio ultimo quarto. E gli azzurri continuano a sbagliare troppo, a non trovare soluzioni offensive, mentre in difesa concedono troppo alla Turchia, che si infila con troppa facilità fino a canestro. Ma, soprattutto, quando l’Italia torna a un possesso di svantaggio, palla in mano, ecco che sbaglia malamente, poi subisce la punizione e vede i padroni di casa riallungare. Così l’Italia si trova a -7 a poco più di 3’ dalla fine. Non c’è reazione degli azzurri e, così, arriva il secondo ko su due partite, con la Turchia che vince 79-74.