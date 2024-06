Basket, Josh Nebo è un nuovo giocatore dell’Olimpia Milano: “Sarà una stagione impegnativa e stimolante”

Prosegue spedita la campagna acquisti dell’Olimpia Milano in vista della prossima stagione, in cui l’obiettivo sarà quello di centrare il quarto Scudetto consecutivo ma soprattutto tornare a qualificarsi per i playoff di Eurolega dopo due annate fallimentari. Quest’oggi è arrivato l’annuncio ufficiale di un accordo biennale con Josh Nebo, centro americano proveniente dal Maccabi Tel Aviv.

“Affronto questo nuovo capitolo della mia carriera a Milano con grande entusiasmo. Cercherò di lavorare con l’obiettivo di costruire qualcosa di speciale insieme al club e di aiutare la squadra a dare ai nostri tifosi tanti successi e speriamo divertimento. Sarà una stagione impegnativa e stimolante: sono ansioso di incontrare compagni, staff, tifosi e lavorare insieme a loro“, le prime dichiarazioni di Nebo da giocatore dell’Olimpia.

Il 26enne nativo di Houston si aggiunge dunque a Nenad Dimitrijevic e Armoni Brooks tra i nuovi innesti del club meneghino per la stagione 2024-2025, mentre è già certo l’addio di due pedine importanti degli ultimi anni come Devon Hall (già ufficiale il suo passaggio al Fenerbache) e Nicolò Melli (anch’egli ormai vicino alla firma con i turchi).

Nebo è reduce da un’ottima stagione di Eurolega con la maglia del Maccabi Tel Aviv in cui ha chiuso con 11.2 punti (66.9% da due) e 7.2 rimbalzi di media, attestandosi come miglior rimbalzista assoluto e primo rimbalzista offensivo (3.1) della manifestazione. Nel 2023-2024 è stato nominato tre volte MVP dell’intero turno di Eurolega.