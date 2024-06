Basket femminile, l’Italia Green Team battuta anche nella seconda amichevole contro la Spagna

Secondo match amichevole per la Nazionale italiana “Green Team” – squadra formata da Under 23 e che utilizza questo nome sia per una linea verde che per un messaggio di sostenibilità ambientale (tenute da gara in materiale Eco Fabric, poliestere 100% riciclato da PET) – contro la Spagna Under 23, dove le Azzurre non sono riuscite a vendicare la sconfitta subita ieri venendo battute per 53-63. Prestazione sicuramente più incoraggiante rispetto alla sfida di 24 ore fa finita 40-73, con le ragazze tricolori che sono rimaste aggrappate alla gara per 40′ cedendo solo nei minuti finali al cospetto delle Furie Rosse.

Primo quarto molto equilibrato, con la rappresentativa del Belpaese capace anche di mettere il naso avanti di due lunghezze (17-15). Nella seconda frazione le iberiche si rifanno sotto alzando le percentuali realizzative, riuscendo così a pareggiare i conti prima di rientrare negli spogliatoi sul punteggio di 32-32. Nella ripresa la Nazionale di casa aumenta l’intensità difensiva concedendo solo cinque punti all’Italia, con le spagnole che innestano le marce alte e toccano anche il +10 (36-46). Nella frazione conclusiva Eleonora Villa e compagne non si scompongono e riescono a colmare il gap risalendo anche a -5 (50-55), con la Spagna che mantiene i nervi saldi nel finale e conserva il +10 alla sirena finale (53-63). Per l’Italia 9 punti equamente divisi tra Irene Guarise e Giorgia Sammartini, con Martina Fantini rimasta ai box dopo la distorsione alla caviglia rimediata ieri sera.

Coach Andrea Capobianco ha commentato così, attraverso il sito della FIP, la prestazione delle sue ragazze di questa sera: “Rispetto a ieri abbiamo giocato completamente un’altra partita, attaccando meglio le loro varie difese, perdendo la metà dei palloni e tenendo decisamente a rimbalzo. Siamo arrivati a contatto negli ultimi minuti, poi per vincere partite come queste devi limitare al massimo le imperfezioni nel finale ma nel complesso sono molto contento della reazione delle ragazze dopo la prestazione opaca di ieri. Siamo venuti qui per questo, per accumulare esperienze e crescere insieme in consapevolezza dei nostri limiti e delle nostre possibilità. Sono stati giorni intensi e di grande lavoro, voglio ringraziare le ragazze per la disponibilità e tutti coloro che ci sono stati vicino”.

ITALIA-SPAGNA 53-63 (17-15; 15-17; 5-14; 17-16)

ITALIA: Valli 2 (0/1, 0/1), E. Villa (0/1), Conte* 7 (2/5, 1/3), Sammartini 9 (3/5, 1/1), Orsili 5 (2/6, 0/3), Natali 6 (2/3, 0/1), Guarise* 9 (2/8, 1/2), Spinelli* 8 (2/6), Poggio ne, Seka* (0/2, 0/1), Mattera* 6 (3/6), Toffolo* 1 (0/1, 0/1). Coach: CapobiancO

SPAGNA: Dembele 2 (1/2, 0/1), Contell 8 (3/4, 0/3), De Santiago 6 (1/2, 1/2), Méndez* 10 (2/4), Alarcón* 5 (0/2, 1/1), Sánchez* 7 (3/5, 0/2), Pueyo* 8 (3/4, 0/2), Garfella* 6 (3/4, 0/2), Roters 4 (2/4, 0/1), Real (0/1), Eke 4 (1/2), Morales 3 (1/1 da 3). Coach: Urieta