Baseball: weekend di recuperi in Serie A

Si sono giocati questo fine settimana tre recuperi che precedono fasi sostanzialmente calde del campionato di Serie A di baseball. Andiamo a scoprire l’andamento delle tre sfide, due riguardanti Modena-Verona e una Settimo-Milano 1946.

Tra Modena e Verona di confronto se n’è disputato uno solo, vinto dalla Tecnovap per 0-1 contro la Comcor, per di più in Emilia. La vittoria scaligera arriva con l’unico punto messo insieme nel quinto inning (doppio di Nifosì, singolo di Piccoli, fallo in pedana di Calero, partente per Modena). Decisivo lo shutout di Aramayo.

Molto spettacolare, invece, gara-1 tra Milano 1946 e Settimo Torinese. La vincono i piemontesi per 10-7 in un confronto che li vede realizzare ben 16 valide, con particolare riguardo alle performance di Calvo e Santa Cruz.

Per quanto riguarda gara-2, a differenza dei tanti ribaltoni della prima, Milano 1946 diventa sinonimo di padronanza e dominio: 10 valide, 4 punti battuti a casa di Alessandro Garavaglia e 12-0 che termina la giornata.

Recuperi Serie A Baseball

Gir. B: Comcor Modena – Tecnovap Verona 0-1; Settimo – Milano 1946 10-7, 0-12 (7 inning)

Classifica Gir. B: Collecchio (11-1), 917; Verona (8-4), .667; Poviglio, Milano 1946 (5-7), .417; Settimo (3-7), .300; Modena (2-8), .200.