Baseball: squillo di San Marino nel sabato di Serie A. Bene Parma e Macerata

San Marino riacciuffa il vertice della classifica nella gara-3 riservata alla divertentissima serie contro l’Unipol Sai Bologna, fiore all’occhiello del nono turno della Serie A 2024 di baseball. Dopo le sconfitte in gara-1 e in gara-2 i sammarinesi si sono imposti in gara-3, raggiungendo i diretti avversari con 18 vittorie e 9 sconfitte nel girone A,ì.

Un match molto tirato quello delle due compagini, risolto praticamente al sesto inning, quando sul parziale di 3-2 in favore degli emiliani, San Marino ha messo a referto altri tre sigilli grazie a un singolo di Lorenzo e un double play di Di Fabio. Tutto facile poi per Macerata, che ha archiviato la pratica BBC Grosseto per 7-12 e 1-2, oltre che per Parma, uscita vittoriosa dal doppio confronto con la BSC Grosseto per 7-1 e 3-2.

Nel girone B si dividono la posta Modena e Poviglio. In gara-1 hanno avuto meglio i modenesi per 9-4, salvo poi perdere il secondo confronto per 0-5. Nel raggruppamento C sabato a due facce per Rovigo, abile a imporsi per 2-16 contro Crocetta per poi subire il cameback dei rivali, riusciti a passare 4-2 nella seconda sfida. Bene invece Rimini, squadra che ha sconfitto 3-12 e 8-9 Cagliari. Una sconfitta e una vittoria poi per Ronchi e Padova: i friulani hanno infatti trovato il successo in gara-1 per 3-14, mentre i veneti hanno vinto di misura gara-2 per 1-0.

Senza patemi poi Nettuno nel girone D, merito della doppia vittoria con la Lions Nettuno per 10-0 e 6-0. In scioltezza anche l’Ath Bologna, con il 3-16 e il 2-6 rifilato a Fiorentino. La Serie A tornerà domani, domenica 30 giugno.