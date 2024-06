Baseball, Serie A 2024: Fortitudo d’autorità su Parma, vincono le due Grosseto

Si è chiusa la serata di Serie A di baseball in chiave settima giornata per il girone A, quello più importante del nostro panorama. Molto attesi i confronti odierni e le premesse non sono state disattese con sfide d’alta scuola.

Al Gianni Falchi di Bologna, la Fortitudo UnipolSai non concede sconti al Parmaclima e vince per 4-1. Eppure sono i ducali che inizialmente vanno avanti grazie alla volata di sacrificio di Astorri che lancia Desimoni verso la situazione di vantaggio. Il problema arriva dopo, nella parte bassa di quello stesso quinto inning, con Helder e Martina che piazzano due fuoricampo uno in fila all’altro, rispettivamente da due e un punto. Nella sesta ripresa, tanto per cambiare, altro solo homer di Gamberini per il definitivo 4-1.

Allo Jannella di Grosseto, invece, la BBC New Energy riesce a disfare completamente la difesa di San Marino con un 4-10 di spessore elevatissimo. La battaglia è apertissima lungo tutte le prime cinque riprese, in cui comunque i toscani vanno sul 3-5, ma il momento decisivo arriva nella sesta. Dopo il singolo-punto di Diaz nella parte alta, infatti, arrivano prima il doppio di Barcelan Rodriguez del 4-6 e, poi, il grande slam di Garcia Pereira a tagliare le gambe degli ospiti.

Non demorde neppure la Big Mat, che si fa sentire con regolarità e costanza nel 3-2 su Macerata. Nei primi quattro inning arrivano tre punti: in quello iniziale il solo homer di Leonora, nel terzo il doppio di Aloma Herrera che porta Sellaroli a segno, nel quarto è Beau Maggi a dare a Cinelli il là per il 3-0. Due lanci pazzi, nell’ultima ripresa, ridanno fiato a Macerata, ma è tardi.

La classifica, così, va a cambiare e non di poco, visto il ribaltone grossetano dalla coda verso la testa. Prime Fortitudo e San Marino con 14-5 (.737), seguono Parma (11-8, .579), Macerata (9-10, .474), Big Mat (6-13, .316) e New Energy (3-16, .158).