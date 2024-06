Baseball, Serie A 2024: Cagliari ferma il Farma Crocetta, corre forte Reggio Emilia

Ha avuto termine anche questo weekend per la Serie A di baseball, che non ha visto coinvolte le formazioni del girone A, affaccendate nelle vicende del venerdì e del sabato. Ci sono comunque risultati da rimarcare in varia maniera.

Innanzitutto il girone B, che è già stato deciso dalla doppia vittoria di ieri di Collecchio su Modena che fa sì che la Camec sia prima con un record di 15-1. Oggi tra Milano 1946 e Poviglio doppia sfida vinta di misura proprio da Poviglio, che consolida così il suo terzo posto nel raggruppamento.

Girone C: tanto spettacolo nella gara iniziale tra Farma Crocetta e Cagliari, con la vittoria sarda che arriva al secondo extra inning, tanto meno lo è nel secondo confronto odierno. Di fatto chi sorride è Rovigo, perché Cagliari ferma la rincorsa degli avversari più diretti per il primato.

Nel girone D, per una Nettuno (1945) che in fatto di imbattibilità non concede sconti, ce n’è un’altra, i Lions, che deve cedere due volte il passo di fronte all’Athletics per 1-13 e 4-5 nelle due gare odierne; un risultato che tiene la squadra bolognese vicina alla Fiorentina per il terzo posto.

Il girone E, infine, è quello più popolato della domenica: sono Reggio Emilia e Codogno a mettere a segno le due doppiette che mantengono queste formazioni ai vertici. Il tutto in attesa degli sviluppi che regaleranno i prossimi tre fine settimana.

RISULTATI SERIE A BASEBALL OGGI

Girone B: Milano 1946-Poviglio 6-7 e 0-2

Girone C: Farma Crocetta-Cagliari 8-9 (F/11) e 2-12 (F/7),

Girone D: Lions Nettuno-Athletics 1-13 (F/7) e 4-5

Girone E: Reggio Emilia-Oltretorrente 14-1 (F/8) e 2-1, Catalana-Senago 6-0 e 3-0, Torino-Codogno 5-6 e 0-10 (F/7)