Baseball: in Serie A Macerata colpisce a San Marino. Bene Fortitudo e Parma

Si è conclusa un’ampia fetta di giornata di Serie A di baseball, con in particolare il girone A, quello di maggiore lustro e di più elevata competitività, che si è allineato alla prima giornata di ritorno. E lo ha fatto con una certa sorpresa a Serravalle.

Questo perché, dopo il 7-4 sammarinese di gara-1, gara-2 va all’Hotsand Macerata per 1-2, con Federico Celli che colpisce a destra il singolo-punto del primo inning e Joseph che manda Servidei a firmare l’1-1 nel quinto. Alla fine, si rivela decisivo il doppio di Fabrizio, su cui Carrera corre per il risultato finale.

Per il resto, dominio della Fortitudo UnipolSai Bologna in gara-1: 14-5, con un attacco capace di girare più che bene. Grosseto, però, regge bene nel suo Jannella in gara-2, capitolando solo perché un triplo di Liberatore e il successivo singolo di Gamberini fanno la differenza per il 2-0 nella quinta ripresa.

Bene anche il Parmaclima, che contro il BBC Grosseto non ha difficoltà a vincere la serie. Dopo un convincente 2-7 in gara-1, quello che arriva in gara-2 è un potente quinto inning da 10 punti che fa tutta la differenza del mondo, nonché il 5-11.

RISULTATI DI OGGI

Girone A: Macerata-San Marino 4-7 e 2-1 (F/8), Bologna-BSC Grosseto 14-5 e 2-0, BBC Grosseto-Parma 2-7 e 5-11

Girone B: Settimo-Modena 5-10 e 1-2 (F/11), Poviglio-Verona 2-6 e 7-4, Milano 1946-Collecchio 2-6 e 0-2

Girone C: Padova-Farma Crocetta 1-6 e 4-5 (F/10), Ronchi dei Legionari-Cagliari 2-13 (F/7)

Girone D: Lions Nettuno-Godo 4-5 (F/10) e 0-5, Athletics-Nettuno 1945 0-10 (F/7)

Girone E: Codogno-Catalana 14-1 (F/7), Torino-Reggio Emilia 0-9 e 5-8