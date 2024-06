Baseball: doppia vittoria per San Marino nel sabato di Serie A. L’UnipolSai cade, Parma ne approfitta

Alla fine San Marino la ribalta. Dopo la sconfitta di gara-1 la squadra di casa ha sconfitto al Serravalle la BSC Grosseto nel sabato dedicato alla Serie A 2024 di baseball. Due vittorie preziose per la capolista che, grazie ai risultati odierni, consolida il suo ruolo di leadership in questa fase del Campionato.

Il doppio successo è arrivato in modo convincente. In gara-2 infatti San Marino ha avuto la meglio per 11-4, mentre gara-3 è finita 11-5. Cade invece la seconda della classe UnipolSai Bologna, squadra ritrovatasi in una situazione speculare a quella dei rivali: dopo la debacle nella prima sfida contro la Big Mat di Grosseto gli emiliani sono riusciti a ripristinare gli equilibri passando in gara-2 per 4-7, salvo poi perdere il terzo confronto per 6-4. Ne approfitta allora Parmaclima, autrice di una tripletta ai danni di Macerata sigillata con il trionfo per 6-2 e 5-4.

Rimane ben salda nel raggruppamento B la leadership di Collecchio malgrado una sconfitta in gara-1, terminata 3-4 in favore del Modena. Mentre in gara-2 i collecchiesi hanno portato la serie in parità vincendo 7-0. Si dividono la posta poi Milano e Modena: i lombardi infatti dopo essere caduti in gara-1 per 8-6 si sono ripresi in gara-2 passando per 12-4.

Bene Rovigo nel girone C. I friulani hanno infatti superato Cagliari per 12-6. Crocetta ha invece fermato Ronchi, vincendo 5-10 e 7-1. Da segnalare anche il successo di Rimini di misura su Padova per 1-0. Piccolo stop poi per Nettuno nel gruppo D. I laziali infatti hanno chiuso per 1-7 la prima sfida contro Godo, trovando poi non poche difficoltà nella seconda prova, finita 4-3 in favore degli avversari.

Tutto facile per Reggio Emilia che, nel Gruppo E, si è sbarazzato di Catalana per 13-0 e 7-2. Una vittoria per parte infine per Ciemme e Torino: i primi hanno vinto la disputa inaugurale per 4-6, salvo poi subire il cameback degli avversari, vittorioso per 4-3. La Serie A di baseball tornerà domani, domenica 23 giugno.