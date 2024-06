Baseball: Bologna vola e diventa leader in Serie A

Bologna c’è, si fa sentire e lo chiarisce all’Italia del baseball. La Fortitudo UnipolSai, battendo San Marino anche a Serravalle e per 6-4, completa in maniera chiara, incontrovertibile e definitiva il sorpasso, almeno per questa settimana, nel girone A di Serie A, quello di maggior spicco del massimo campionato.

Un confronto, quello giocato in terra sammarinese, molto lottato, in cui il secondo inning vede andare avanti proprio i padroni di casa con solo homer di Pieternella. La risposta di Bologna è affidata alla volata di sacrificio di Helder che vale il punto e dal doppio di Gamberini, che incamera 2 RBI per il 3-2. Altro fuoricampo di Tromp, stavolta da due, ed è 3-3 Nella quarta ripresa Paolini porta avanti Bologna, con un singolo che manda a casa Bertossi, ma arriva un altro pari di Tromp nell’ultima con, a sua volta, un singolo a sinistra che lascia tutto il tempo a Di Fabio per far gioire tutto il pubblico di casa. Tutto inutile, perché con corridori in posizione punto Fernandez pesca il singolo al centro che lancia definitivamente Gamberini e Giacomini nell’extra inning.

Il Parmaclima non si fa pregare e, con grandissima autorità, travolge il Big Mat Grosseto per 10-0 andando a espugnare in maniera sonante la città toscana. Allo Jannella i ducali riescono a segnare con assoluta costanza, senza praticamente far mancare mai uno o due punti a inning. Ci sono un triplo punto di Ascanio, un doppio di Battioni, singoli di Monello, Desimoni ed Encarnacion, ma soprattutto l’accoppiata Gonzalez Sanamè e Gonzalez Taveras, mentre Casanova sul monte è l’equivalente di una saracinesca abbassata per i grossetani.

Anche l’altra Grosseto, la New Energy, deve lasciare il passo a un’incisiva Macerata, che in casa non tradisce e mette a segno un bel 7-3. I toscani partono anche benissimo, con un doppio di Barcelan e poi un brutto errore difensivo maceratese; di lì in poi, però, le valide di Luciani, Garcia, Carrera e Morresi (doppio) ribaltano la situazione dal secondo al quarto inning. A chiudere la questione ci pensa il doppio di Bernardina.