ATP Stoccarda 2024, Matteo Berrettini: “Non è facile giocare contro un amico, non era scontato tornare in finale”

Matteo Berrettini ha centrato la finale al Boss Open 2024 di tennis, torneo di categoria ATP 250: l’azzurro ha dominato il derby contro Lorenzo Musetti, battuto per 6-4 6-0, ed in finale affronterà, in una sfida inedita, il britannico Jack Draper, numero 6 del seeding.

Al termine del match, nell’intervista di rito in campo, l’azzurro ha commentato il derby: “L’importante era risparmiare energie. Non è mai facile giocare contro un grande amico, all’inizio c’è stata un po’ di tensione, ma, dopo, la partita è andata sempre meglio“.

In vista dell’ultimo atto Berrettini ha affermato: “Il pubblico è incredibile qui, sono stati due anni duri, non era scontato tornare in finale. Non ho mai affrontato Draper, è un ottimo giocatore, sarà una partita giocata sul servizio, cercherò di batterlo“.