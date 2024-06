ATP Stoccarda 2024: Flavio Cobolli esce all’esordio contro Jan-Lennard Struff

Arriva la sconfitta all’esordio sull’erba nel 2024 per Flavio Cobolli. Nell’ATP 250 di Stoccarda, il giocatore romano cede per 7-6(7) 6-3 di fronte al tedesco Jan-Lennard Struff, contro il quale gioca un primo set di livello, salvo poi pagare l’inizio del secondo. Il vincitore ha ora un appuntamento con il francese Arthur Rinderknech.

L’inizio del match è anche particolarmente rapido, perché nessuno dei due si avvicina realmente all’avversario, e anche gli scambi non sono poi così lunghi. Così va fino al 3-3. Di qui in avanti nei giochi c’è un po’ più di lotta, e c’è qualche complicazione nel riuscire a mantenere equilibrata la situazione, ma entrambi si disimpegnano bene. Inevitabile il tie-break, che è tutto il contrario del set disputato. Un doppio fallo di Struff manda Cobolli sul 2-1, ma sul 3-1 il romano si disunisce e cede quattro punti di fila. Non è finita qui: sul 4-6 il tedesco commette doppio fallo, Flavio mette insieme un gran punto e un ace e va sul 7-6. Struff, però, non trema e va sul 7-8, per poi chiudere il parziale su un errore di valutazione dell’italiano che, con il tedesco scivolato, sbaglia lato di campo con l’incrociato e consegna il 9-7 dall’altra parte della rete.

Le conseguenze del parziale d’apertura si vedono tutte nel secondo, nel quale Cobolli subisce un passaggio a vuoto che gli costa 12 dei primi 13 punti. La conseguenza è che, pur tornando a giocare tutto sommato bene dopo aver subito il break dello 0-2 e poi 0-3, il capitolino non riesce più a riprendere uno Struff veramente solido, che cede solamente due punti al servizio nell’intero set e che si conferma, al netto dell’esperienza, giocatore che sull’erba va tenuto sempre d’occhio.

Nell’ora e 7 minuti di gioco (che, comparata a ciò che si vede su certi tipi di veloce o ancor più sulla terra, fa capire cos’è l’erba), per certi versi è una battaglia di ace: 10 per Cobolli, 13 per Struff. Alla fine dei conti decisiva la seconda di servizio: 39% (11/28) di punti vinti per l’italiano, 77% (17/22) per il tedesco.