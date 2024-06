ATP Stoccarda 2024, buona la prima di Musetti e Berrettini. Bene Shapovalov, fuori Murray

In attesa della partita di Flavio Cobolli contro il padrone di casa Jan-Lennard Struff, l’Italia festeggia le vittorie di Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini nel torneo ATP di Stoccarda. Per il toscano un successo ottenuto con due tie-break sul promettente francese Giovanni Mpetshi Perricard, sicuramente avversario molto ostico sull’erba visto il suo potentissimo servizio. Musetti affronterà ora al secondo turno il tedesco Dominik Koepker, che ieri aveva battuto in rimonta il cinese Zhizhen Zhang.

C’era grande attesa anche per il ritorno in campo di Matteo Berrettini. Non era certamente un esordio semplice per il romano, che ha saputo soffrire e lottare contro il russo Roman Safiullin. L’azzurro si è imposto in tre set con il punteggio di 7-6 5-7 7-5 dopo quasi tre ore di battaglia. Berrettini dovrà provare a recuperare le energie in vista del difficile match contro l’estroso canadese Denis Shapovalov, che ha superato il francese Matteo Martineau per 6-4 7-5.

Altra sconfitta transalpina è stata quella di Pierre-Hugues Herbert, che si è arreso all’australiano James Duckworth per 6-4 7-6. L’unica vittoria per la Francia è stata quella di Arthur Rinderknech, che ha battuto l’americano Alex Michelsen in due set per 6-4 7-5.

Finisce subito il torneo di Andy Murray. Il campione britannico è stato sconfitto dall’americano Marcos Giron con il punteggio di 6-3 6-4. Nel derby statunitense è arrivata, invece, la vittoria di Brandon Nakashima su Christopher Eubanks (7-6 6-4) ed ora affronterà Richard Gasquet, che è entrato in tabellone dopo il ritiro di Alexander Zverev, che era la testa di serie numero uno.

RISULTATI ATP STOCCARDA 2024 (11 GIUGNO)

Musetti (Ita) b. Mpetshi Perricard (Fra) 7-6 7-6

Duckworth (Aus) b. Herbert (Fra) 6-4 7-6

Nakashima (Usa) b. Eubanks (Usa) 7-6 6-4

Berrettini (Ita) b. Safiullin (Rus) 7-6 5-7 7-5

Rinderknech (Fra) b. Michelsen (Usa) 6-4 7-5

Shapovalov (Can) b. Martineau (Fra) 6-4 7-5

Giron (Usa) b. Murray (Gbr) 6-3 6-4