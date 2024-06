ATP Stoccarda 2024: Berrettini ai quarti, Duckworth sorprende Shelton. Avanti Struff e Nakashima

Si vanno a completare i match dei quarti di finale nel torneo ATP 250 di Stoccarda e tra i migliori otto sull’erba tedesca ci sarà anche Matteo Berrettini. Un ritorno eccellente quello del romano, che, dopo la complicata vittoria all’esordio contro il russo Safiullin, ha sconfitto in due set il canadese Denis Shapovalov con un duplice 6-4 in un’ora e un quarto di gioco.

Per Berrettini ora ci sarà la sfida con l’australiano James Duckworth. Il numero 101 del mondo si è reso protagonista della sorpresa di giornata, superando in tre set l’americano Ben Shelton, seconda testa di serie, per 7-6 4-6 6-3 in poco più di due ore di gioco.

Nella parte alta del tabellone prosegue il cammino del tedesco Jan-Lennard Struff. I tifosi di casa, dopo il ritiro di Alexander Zverev, puntano tutto sul numero 35 della classifica mondiale, che ha battuto in due set il francese Arthur Rinderknech con il punteggio di 6-4 7-6.

Struff se la vedrà ora con l’americano Brandon Nakashima. Lo statunitense ha sfruttato proprio la rinuncia di Zverev per vedersela con il francese Richard Gasquet, ripescato come lucky loser. L’americano si è imposto per 6-3 6-4 sul transalpino.