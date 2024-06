ATP Stoccarda 2024: avanzano Koepfer e Hanfmann nell’esordio sull’erba tedesca

Ha preso il via oggi il tabellone principale in quel di Stoccarda, dove si disputa l’annuale torneo diventato su erba dal 2015. Quattro gli incontri disputati nel vero e proprio unico evento che, nella giornata odierna, non è stato infestato dalla pioggia. Per gli italiani (tutti e tre) c’è da attendere domani.

Oggi, intanto, derby tedesco tra Yannick Hanfmann e Henri Squire, che dopo il bel percorso al Roland Garros si è guadagnato una wild card. Non serve, però, a fermare l’esperto trentaduenne di Karlsruhe, che si impone con un doppio 6-3 e ora sfiderà Frances Tiafoe in quota USA.

Sempre nella parte alta del tabellone, non convince del tutto, ma perlomeno vince, Jack Draper: il numero 6 del seeding batte l’austriaco Sebastian Ofner, non proprio un erbivoro nato. Gli servono due tie-break (finiti 7-4 e 7-5) e un break recuperato nel secondo set per vincere, e chissà se ci sarà davvero il secondo turno con Andy Murray in un autentico scontro generazionale a tinte british (con tutte le differenze del caso: uno è di Sutton, parte sud della Greater London, l’altro è scozzese di Dunblane).

Qualora domani Lorenzo Musetti riuscisse a battere il francese Giovanni Mpetshi Perricard, si troverebbe davanti Dominik Koepfer. Ma quanta fatica per il giocatore di Furtwangen im Schwarzwald (non lontano da luoghi noti del salto con gli sci come Titisee-Neustadt) per battere il cinese Zhizhen Zhang: ci riesce dopo oltre due ore e mezza e due match point salvati per il 4-6 7-6(5) 7-6(6) finale.

Infine, wild card ben sfruttata da Hamad Medjedovic: per il serbo successo in rimonta sull’ungherese Fabian Marozsan per 6-7(3) 6-1 6-4 e ventura sfida con il kazako Alexander Bublik. Il magiaro ha comunque ben poco da rimproverarsi, se non un paio di chance a inizio secondo set.

ATP 250 STOCCARDA 2024: RISULTATI DI OGGI

Hanfmann (GER)-Squire (GER) [WC] 6-3 6-3

Draper (GBR) [6]-Ofner (AUT) 7-6(4) 7-6(5)

Koepfer (GER)-Zhang (CHN) 4-6 7-6(5) 7-6(6)

Medjedovic (SRB) [WC]-Marozsan (HUN) 6-7(3) 6-1 6-4