ATP ‘s-Hertogenbosch, Luca Nardi e la pioggia protagonisti nella prima giornata: Napolitano slitta a domani

Lunedì difficile per l’ATP 250 di ‘s-Hertogenbosch (Paesi Bassi). Sull’erba olandese appena un match di tabellone principale si è concluso nella giornata di oggi al maschile, mentre un altro è stato interrotto dopo un set. Rimandati a domani altri tre incontri.

Sappiamo come spesso in questo torneo la pioggia funesti il programma, così è stato nella giornata odierna. Un inizio rimandato a più riprese, fino alla tregua della pioggia alle 15.30, che ha permesso a Luca Nardi di scendere in campo e di vincere il suo match di primo turno contro David Goffin con un doppio 7-5. Anche questo match è stato caratterizzato da uno scroscio durante il primo set, fortunatamente match che è andato avanti e ha visto il pesarese trionfare: al secondo turno troverà uno tra Korda e Schoolkate.

Interrotto dopo appena un set l’incontro fra il belga Zizou Bergs e il rientrante Tim Van Rijthoven. L’olandese ha riassaporato il campo per la prima volta da febbraio 2023: tanti problemi fisici e tanti infortuni, in particolare al polso. Il neerlandese con il torneo di casa ha un feeling speciale: vinse il suo primo e unico titolo ATP nel 2022 battendo Fritz e Medvedev e due settimane dopo si spinse agli ottavi a Wimbledon. Chiude la giornata perdendo il primo set per 6-4, ma con discrete sensazioni ed esprimendo un buon tennis, considerata l’inattività.

Non sono cominciati invece i match tra Adrian Mannarino e il nostro Stefano Napolitano e neanche quello tra il giovane ceco Jakub Mensik contro l’idolo di casa Gijs Brouwer: entrambi slittano a domani.