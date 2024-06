ATP Queen’s 2024, Korda supera Dimitrov, ok Fritz, ritiro drammatico per Murray

Giornata che ha aperto gli ottavi di finale nell’ATP 500 del Queen’s sull’erba londinese. Una giornata dalle forti emozioni per quanto riguarda l’addio di Andy Murray a questo torneo, a lui molto caro. Il britannico è stato costretto al ritiro dopo cinque game nel match contro Jordan Thompson per un dolore all’anca che si portava dietro dal match con Popyrin.

Sir Andy si è presentato in campo praticamente menomato, ha giocato da fermo, ha cercato di onorare l’impegno, ma non c’è stato niente da fare: il fisico ha avuto infatti la meglio su ogni suo tentativo. All’uscita dal campo ha ricevuto tutta la standing ovation del Campo Centrale, salutato per l’ultima volta prima dal ritiro dalle competizioni: un torneo che gli ha regalato ben cinque successi e a cui oggi dà l’addio.

Thompson che affronterà ai quarti di finale Taylor Fritz: l’americano ha gestito il difficile impegno contro Milos Raonic vincendo 7-6(5), 6-4 dopo quasi un’ora e mezza di gioco. Il canadese, dopo i 47 ace contro Norrie, oggi si è limitato a tirarne nove e in risposta non ha avuto quasi mai chance se non un game neutralizzato da 0-40 da Fritz sull’1-2 del secondo set.

Ha confermato il suo grande stato di forma Sebastian Korda che in due ore ha avuto la meglio di Grigor Dimitrov con il punteggio di 6-4, 3-6, 7-5. Un gran bel successo per l’americano che ha servito davvero bene in quasi tutto il match, nel terzo era avanti 2-0, si è fatto riprendere subito il break, ma è stato colui che ha cercato di più di fare gioco nel finale di partita. Affronterà Hijikata che ha vinto contro Matteo Arnaldi.