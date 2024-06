ATP Queen’s 2024, Jack Draper si esalta ed elimina il n.2 del mondo Alcaraz!

Carlos Alcaraz è stato eliminato prematuramente dal torneo ATP 500 di Londra, ovvero il celeberrimo Queen’s che va in scena sui campi in erba della capitale britannica. Il fuoriclasse spagnolo è stato sconfitto dal padrone di casa Jack Draper in due set, salutando l’evento all’altezza degli ottavi di finale.

Il numero 1 del tabellone si è inchinato con il punteggio di 7-6(3), 6-3 e da lunedì 24 giugno perderà anche il secondo posto nel ranking ATP: il 21enne, che oggi ha perso per la prima volta in carriera in uno dei circoli tennistici più prestigiosi al mondo, non è infatti riuscito a difendere il titolo conquistato dodici mesi fa (preludio all’apoteosi di Wimbledon) e subirà così il sorpasso da parte del serbo Novak Djokovic nella classifica internazionale.

Jack Draper si è reso protagonista di una fantastica prestazione, meritando ampiamente il successo e il diritto di proseguire il proprio cammino in casa (ai quarti di finale lo attende lo statunitense Tommy Paul). In chiusura di un primo set giocato on serve e senza palle break, il numero 31 del mondo è stato bravo a strappare il servizio ad Alcaraz in avvio di tie-break e a ripetersi poco dopo, marcando il 4-0 che ha ipotecato l’affermazione nel parziale.

Nella seconda frazione Draper ha sfruttato la prima palla break nell’incontro, materializzatasi nel corso del sesto gioco: vola sul 4-2, difende una palla del contro-break e si issa sul 5-2, non riesce a concretizzare tre match-point nel turno successivo, ma poi sul suo servizio chiude i conti. Sul fronte delle statistiche: 8 ace di Draper e 7 di Alcaraz (3-1 i doppi falli), 59% di prime contro il 67%, 67% contro 48% i punti vinti sulla seconda, 11-16 il contro degli errori non forzati.