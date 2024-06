ATP Queen’s 2024, colpaccio di Lorenzo Musetti: battuto in rimonta il n.7 De Minaur!

La miglior partita sull’erba della carriera di Lorenzo Musetti. L’azzurro era sotto 6-1, 1-0 e palla del 2-0 contro il numero due del tabellone Alex de Minaur e ha saputo girare una partita che sembrava indirizzata a favore dell’australiano. Finisce 1-6, 6-4, 6-2 in favore del giocatore italiano che torna a vincere contro un top 10 (sesto successo in carriera contro un primi 10, il primo sull’erba). Al secondo turno affronterà uno tra Daniel Evans e Brandon Nakashima.

Entrambi i giocatori fanno fatica in avvio di match: ben tre break nei primi tre turni di battuta. Si entra spesso dentro lo scambio, con qualche errore di troppo da parte del giocatore italiano specie sui cambi in slice dell’australiano. De Minaur minuto dopo minuto appare sempre più centrato e in palla, colpisce sempre meglio e prende sempre di più il controllo degli scambi, mentre Musetti si ritrova ad essere troppo passivo nei suoi turni di servizio. Il carrarino non tiene neanche un turno di battuta nel primo parziale e cede per 6-1.

Le difficoltà al servizio per Musetti continuano anche nel secondo set: annulla una palla break sullo 0-1 grazie a un errore di De Minaur in avanzamento, ne annulla un altra sull’1-2 con una bella prima di servizio ed è lui il primo a brekkare sul 2-2 con uno splendido rovescio, approfittando di un paio di errori gravi del tennista aussie compreso un doppio fallo. Un break che viene consolidato fino alla fine del set, annullando ancora delle chance: una sul 3-2 con coraggio tirando il dritto lungolinea e un’ulteriore sul 5-4 con la palla corta, prendendosi così il parziale per 6-4.

Nel terzo è Musetti ad essere padrone del campo, con l’inerzia virata completamente dalla sua parte: variazioni, discese a rete, slice, tutto il suo arsenale che mette in grande difficoltà un De Minaur sempre più sfiduciato e falloso. Lorenzo fa sempre giocare un colpo in più al suo avversario e prima va avanti di un break, poi si prende addirittura il doppio break e finalmente anche il servizio comincia a viaggiare bene: non abbassa la guardia e va avanti 5-1 in pochi minuti. Bravissimo il toscano anche a chiudere con autorità, con un game ai vantaggi nel quale è andato a prendersi i punti senza attendere.

Un match concluso con ben otto palle break annullate su dodici e quattro sfruttate su quattro per Musetti che ha scagliato sette ace e ha saputo sfruttare le sue chance e cogliere i momenti importanti del match. 25 vincenti e 24 errori gratuiti, quattro in meno di un regolarista come De Minaur.