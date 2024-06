ATP Maiorca: Ofner per Darderi, Monfils vince il duello old style con Thiem

Ultima settimana prima di Wimbledon, ultimi tornei prima del terzo slam stagionale. La città balneare di Maiorca offre per la quarta volta consecutiva un appuntamento nel country club cittadino, che vanta vittorie di rango come quelle di Daniil Medvedev e Stefanos Tsitsipas. Due vittorie azzurre, quelle di Fabio Fognini e Luciano Darderi su Gijs Brouwer e Pedro Martinez, mentre è da registrare il ko di Luca Nardi al cospetto di Rinky Hijikata.

Per Darderi il prossimo avversario sarà Sebastian Ofner. L’austriaco ha avuto la meglio in tre set su Jaume Munar, salvando sei delle nove palle break che ha concesso; il numero 54 del mondo non è uno specialista dei prati e dunque Luciano ha una possibilità di mettere ancora minuti su questa superficie. Alexander Shevchenko invece non ha vita facile con il qualificato Constant Lestienne, ma alla fine riesce a cavarcela.

Chiusura invece per una partita dal sapore antico, che qualche anno fa sarebbe valso un quarto di finale o più di qualche appuntamento di spicco. Alla fine è Gael Monfils ad uscire vincitore dal confronto con Dominic Thiem, in una partita in cui il francese ha avuto la meglio dopo un combattuto secondo set.

ATP MAIORCA 2024, RISULTATI 24 GIUGNO

R. Hijikata b. L. Nardi 6-2 2-6 7-5

F. Fognini b. G. Brouwer 7-6 7-6

A. Shevchenko b. C. Lestienne 7-5 7-6

L. Darderi b. P. Martinez 7-5 7-5

S. Ofner b. J. Munar 3-6 6-4 7-6

G. Monfils b. D. Thiem 6-3 7-6