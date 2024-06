ATP Maiorca, la finale mette di fronte Alejandro Tabilo e Sebastian Ofner

Un torneo sull’erba che non arride propriamente agli specialisti. Alejandro Tabilo e Sebastian Ofner saranno i due giocatori che si sfideranno per il trofeo di Maiorca, ultima fermata prima di concentrarci su Wimbledon per le prossime due settimane.

Nessuno avrebbe pensato, tantomeno il cileno, di poter strappare la quarta finale in carriera proprio su questa superficie, e soprattutto dopo il dominio che aveva mostrato Gael Monfils nel primo set. Il francese invece si è seduto e Tabilo è stato bravo a crederci, fino a trionfare al tiebreak della terza frazione, strappando la sua terza finale stagionale ed entrando in top 20, a soli sei punti dal diventare il numero 1 del Cile.

Potrà proprio sfruttare questo aspetto contro Ofner, che è al debutto in un qualsiasi ultimo atto di un torneo del circuito maggiore. L’austriaco ha messo fine al grande sogno del britannico Paul Jubb, che sembrava poter volare su una nuvola dopo il successo contro Ben Shelton, cedendo invece in due set. Ofner sorride tornando al numero 45 al mondo.

Non è la prima volta che i due si affronteranno in carriera. L’unico precedente non è compreso negli annali poiché era una sfida valida per la qualificazione agli Australian Open 2023, con l’europeo ad imporsi per 6-4 7-6. E ora, un anno e mezzo dopo, si sfidano per un trofeo dall’altra parte del mondo.

ATP MAIORCA 2024, RISULTATI 28 GIUGNO

A. Tabilo b. G. Monfils 2-6 6-2 7-6

S. Ofner b. P. Jubb 6-4 7-5